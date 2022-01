Coppa Italia, Milan occhio a Destro. Ottavi choc per il Genoa

13-01-2022 11:55

San Siro torna protagonista anche questa sera. Dopo Inter–Juventus, match vinto dai nerazzurri al 121′ che si sono aggiudicati così la Supercoppa italiana, nello stadio milanese andrà in scena il match di Coppa Italia tra Milan e il Genoa dell’ex Schevchenko alla sua ultima in panchina col club: chi vince accede ai quarti della competizione.

Milan-Genoa, i precedenti in Coppa Italia

Il Milan ha perso solo una delle cinque precedenti sfide contro il Genoa in Coppa Italia, nella ripetizione della semifinale del 1936-37. In quell’edizione, i rossoblu alla fine hanno vinto il trofeo. I rossoneri col Grifone sono imbattuti in casa grazie ai successi del 1979 e del 1982 e al pareggio maturato sempre nel ’37.

Maledizione agli ottavi per il Genoa, che non arriva tre le prime otto addirittura dal 1991-92. Il Milan invece è reduce da 12 qualificazioni ai quarti consecutive. Le ultime prestazioni in Coppa Italia dei rossoneri però sono da dimenticare: non vincono infatti da quattro partite (3N, 1P), risale al 2008 l’ultima occasione in cui non hanno trovato il successo per più gare consecutive (sei in quella circostanza).

Il Genoa però ha vinto soltanto due delle ultime 13 trasferte di Coppa Italia. I rossoblu si affideranno all’ex Mattia Destro, che è andato a bersaglio in ciascuna delle ultime tre sfide contro i rossoneri, mettendo a segno quattro gol nel parziale.

Coppa Italia, probabili formazioni di Milan-Genoa

Stefano Pioli punterà su Giroud, Ibrahimovic partirà dalla panchina. Il Genoa invece in attacco schiererà la coppia Caicedo–Destro. Queste le probabili formazioni di Milan–Genoa:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli. A disp. Tatarusanu, Mirante, Stanga, Kerkez, Capone, Di Gesù, Florenzi, Bakayoko, Messias, Leao, Brahim Diaz. Indisponibili: Kjaer, Pellegri, Castillejo, Ballo-Touré, Kessié, Bennacer, Calabria, Romagnoli, Plizzari. Squalificati: Ibrahimovic.

Genoa (3-5-2): Semper; Vanheusden, Vasquez, Masiello; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Hernani, Hefti; Caicedo, Destro. All. Shevchenko (in caso di tampone positivo sarà sostituito da Tassotti). A disp. Sirigu, Marchetti, Ostigard, Biraschi, Criscito, Bani, Badelj, Portanova, Sturaro, Pandev, Ekuban, Yeboah. Indisponibili: Behrami, Bianchi, Cambiaso, Kallon, Fares, Maksimovic, Serpe. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Assistenti: Alassio e De Meo.

IV uomo: Rapuano.

Var: Prontera.

Avar: Preti.

Coppa Italia, dove vedere Milan-Genoa

Come Inter–Juventus, match che ha permesso all’Inter di alzare il primo trofeo stagionale, Milan–Genoa sarà in programma questa sera alle ore 21 a San Siro e sarà trasmessa da Canale 5 in chiaro e in diretta esclusiva. oltre a Canale 5, il match di Coppa Italia sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

