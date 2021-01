Coppa Italia, Napoli-Empoli: probabili formazioni

Capolista della Serie B, l’Empoli sarà di scena mercoledì al “Maradona” di Napoli per l’ottavo di finale di Coppa Italia in gara secca contro la squadra di Rino Gattuso, alle ore 17.45.

Quella toscana è una delle due formazioni del torneo cadetto spintesi fino a questo punto della manifestazione insieme alla Spal.

Il tecnico Alessio Dionisi opterà per un robusto turnover in vista dello scontro diretto di domenica in campionato contro la Salernitana: a riposo quasi tutti i titolari, da Brignoli a capitan Romagnoli, da Stulac ad Haas fino agli attaccanti Moreo, La Mantia e Mancuso.

Stesso discorso per Gattuso in vista della partita di campionato contro la Fiorentina. A centrocampo spazio per Demme e Lobotka, in attacco debutto stagionale da titolare per Fernando Llorente supportato da Politano.

Napoli-Empoli, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-1-2): Meret; Hysaj, Rrahmani, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Llorente. All.: G. Gattuso.

EMPOLI (4-3-2-1): Furlan; Cambiaso, Pirrello, Casale, Terzic; Ricci, Damiani, Zurkowski; Bajrami; Matos, Olivieri. All.: A. Dionisi.

OMNISPORT | 12-01-2021 13:44