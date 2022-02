Coppa Italia, Olimpia Milano in finale: Brescia ko

19-02-2022 20:24

L’Olimpia Milano ha conquistato la finale di Coppa Italia di basket. La squadra di Ettore Messina ha battuto in semifinale Brescia per 69-63, e ora attende la vincente di Tortona-Virtus Bologna per l’ultimo atto della competizione.

L’Armani è partita bene ma poi ha subito la rimonta della Germani, che ha chiuso all’intervallo avanti di un punto (36-37). Nella ripresa i meneghini sono cresciuti in difesa ed hanno accelerato nel finale di partita con Rodriguez, Hines e Delaney, senza più rischiare.

Grande prova di Sergio Rodriguez, top scorer con 22 punti, per Brescia non è bastato Della Valle, 19.

OMNISPORT