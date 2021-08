Coppa Italia, Pordenone-Spezia 1-3: liguri ai sedicesimi

Parte bene lo Spezia di Thiago Motta, che supera 3-1 il Pordenone a Lignano Sabbiadoro nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si qualifica ai sedicesimi. L’Italo brasiliano schiera i liguri con il 3-4-3: nel tridente offensivo Mraz è il centravanti, con Verde e Colley ai suoi lati. Paci risponde con i ramarri impostati con il classico 4-4-2.

Primo tempo marcatamente favorevole ai Bianchi, che ipotecano il passaggio del turno con due reti che arrivano sul finire di frazione. Gli ospiti si mettono in evidenza al 14′: Maggiore recupera palla sulla trequarti e offre a Verde la possibilità di concludere a rete. La botta dell’ex giallorosso trova però pronto Perisan, bravo a salvare in corner. I friulani rispondono con Pellegrini, che impegna severamente Zoet, dall’altra parte, su ribaltamento di fronte, Colley si ritrova a tu per tu con Perisan, bravo nuovamente a salvare la propria porta.

Al 36′ però il risultato si sblocca: Erlic con un colpo di testa su assist da corner di Verde sorprende difesa e Perisan e firma l’1-0. Nel recupero della prima frazione c’è anche il raddoppio: sassata dai 30 metri di Nikolaou, che insacca all’incrocio non lasciando scampo a Perisan. Una distrazione fa sì però che ad inizio ripresa il Pordenone si riporti sotto: Hristov è in ritardo e mette giù in area Folorunsho, e Ghersini decreta il calcio di rigore.

Lo stesso centrocampista ex Napoli si incarica della trasformazione, spiazza Zoet e riapre i giochi. Un altro rigore, stavolta all’83’, decretato per un contatto Misura-Maggiore in piena area dopo la consultazione del VAR, spegne però i sogni di rimonta dei ramarri: Colley trasforma e lo Spezia si porta sul 3-1. Nel finale al 90′ Gyasi va vicino al poker colpendo in pieno la traversa. Con una buona prova, i liguri accedono ai sedicesimi, dove affronteranno la vincente della sfida fra Parma e Lecce.

IL TABELLINO

PORDENONE-SPEZIA 1-3

Marcatori: 36′ Erlic (S), 45′ + 2 Nikolaou (S), 51′ rig. Folorunsho (P), 83′ rig. Colley (S)

PORDENONE (4-4-2): Perisan; Biondi, Barison (90′ Bassi), Camporese, Chrzanowski; Kupisz (61′ Zammarini), Misuraca (89′ Butic), Magnino, Cambiaghi (72′ Mensah); Tsadjout, Pellegrini (46° Folorunsho). All. Paci

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolau; Amian, Kovalenko (86′ Sala), Maggiore, Salva Ferrer; Verde (80′ Gyasi), Mraz, Colley. All. Thiago Motta

Arbitro: Davide Ghersini di Padova

Ammoniti: Misuraca (P), Mraz (S)

Espulsi: –

