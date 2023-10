Coppa Italia al via da domani, dove vedere i sedicesimi: date, orari, info e diretta tv

Ecco dove seguire le gare del torneo: si inizierà domani con la gara tra Cremonese e Cittadella. Chiuderà il turno Torino-Frosinone giovedì sera

30-10-2023 12:35

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Torna ufficialmente la Coppa Italia. Dopo i trentaduesimi andati in scena ad agosto, la seconda competizione nazionale è pronta a tagliare i nastri dei sedicesimi. Destinazione ottavi anche per le squadre di Serie B rimanenti, ovvero Cremonese, Cittadella, Reggiana e Sampdoria che, in caso di passaggio turno potrebbero incontrare le big di Serie A. Sono otto le sfide in programma: le prime tre andranno in scena domani, martedì 31 ottobre, per poi proseguire con altrettante gare nella giornata di mercoledì. Si chiuderà il discorso giovedì 2 novembre con gli ultimi due match.

Coppa Italia, dove vedere i sedicesimi in diretta tv e streaming

Otto gare e in palio la possibilità di strappare il pass per gli ottavi di Coppa Italia. Tutte le sfide del torneo saranno visibili in diretta tv su Italia 1 e sul canale 20 del Digitale Terrestre; sarà possibile seguire in streaming i match su Mediaset Infinity scaricando l’app su smartphone o tablet.

Le gare dei sedicesimi

Si riapre il discorso Coppa Italia con la prima gara del torneo fissata alle 15 di martedì 31 ottobre. Ad inaugurare i sedicesimi ci sarà la sfida tra Cremonese e Cittadella. A seguire, alle 18, match tra Salernitana e Sampdoria. A chiudere la giornata, andrà in scena Bologna-Verona. L’1 novembre spazio a Genoa-Reggiana per poi proseguire nel pomeriggio con la sfida tra il Parma, capolista della Serie B, e il Lecce. Alle 21, infine, gara da Serie A tra Udinese e Cagliari. I sedicesimi si chiuderanno giovedì con Sassuolo-Spezia e Torino-Frosinone.

Il programma

Martedì 31 ottobre

Cremonese-Cittadella ore 15, diretta su Italia1

Salernitana-Sampdoria ore 18, diretta su Italia1

Bologna-Verona ore 21, diretta sul canale 20 Mediaset

Genoa-Reggiana ore 15, diretta su Italia1

Lecce-Parma ore 18, diretta su Italia1

Udinese-Cagliari ore 21, diretta su Italia1

Sassuolo-Spezia ore 18, diretta su Italia1

Torino-Frosinone ore 21, diretta su Italia1

Inter campione in carica

Le ultime due edizioni della Coppa Italia sono state vinte dall’Inter. Nell’ultima, i nerazzurri hanno mandato ko la Fiorentina nell’ultimo atto con il risultato finale di 2-1 all’Olimpico. Il club milanese, nella sua storia, si è affermato nel torneo ben nove volte, alla pari della Roma. Subito dopo, c’è la Lazio a quota sette. Ad averne vinte di più è la Juventus con 14 titoli.