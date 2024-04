Coppa Italia: Juventus-Lazio: info, orario, formazioni e dove vedere la gara in tv e in streaming

Ritorna la Coppa Italia Frecciarossa: spazio alla semifinale d'andata tra i bianconeri di Allegri e i biancocelesti di Tudor, info, orari e formazioni

01-04-2024 09:33

Dopo la gara di Serie A, Juventus e Lazio si affronteranno nuovamente ma in occasione della semifinale d’andata di Coppa Italia. La sfida è in programma domani, martedì 2 aprile, con calcio d’inizio alle 21 sotto i riflettori dell’Allianz Stadium. 180 minuti a disposizione per le due squadre, con il ritorno che si disputerà martedì 23 aprile, per proseguire il cammino nel torneo: chi avrà la meglio affronterà la vincente di Fiorentina-Atalanta.

Coppa Italia, Juventus-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Juventus e Lazio, valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia, andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino, con calcio d’inizio fissato alle 21. La gara sarà visibile in diretta tv e in chiaro su canale 5. Sarà possibile seguirla, sempre in maniera gratuita, anche in streaming sull’app Mediaset Infinity.

Partita Coppa Italia 2023/24: Juventus-Lazio

Juventus-Lazio Data e orario: martedì 2 aprile ore 21

martedì 2 aprile ore 21 Diretta tv: Canale 5

Canale 5 Diretta streaming: Mediaset Infinity

La probabile formazione della Juventus

Nemmeno il tempo di smaltire la pesante sconfitta in campionato contro la Lazio di Tudor, che la Juventus deve immergersi nella sfida contro i biancazzurri ma in occasione della Coppa Italia. Periodo molto complicato per la squadra di Massimiliano Allegri, in crisi di risultati in Serie A, con un bilancio di tre pareggi, quattro sconfitte e una sola vittoria nelle ultime nove gare.

Il tecnico di Livorno, per la sfida del torneo, ritroverà Vlahovic affiancandolo a Chiesa. A centrocampo, sull’out di sinistra, spazio a Kostic, che ha smaltito l’influenza che l’ha reso indisponibile per la gara all’Olimpico proprio contro la Lazio. In mezzo al campo, spazio a McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre sull’out di destra ci sarà Cambiaso. Difesa affidata al trio Gatti, Bremer e Danilo, mentre tra i pali ci sarà il portiere di coppa Perin.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All.: Massimiliano Allegri.

La probabile formazione della Lazio

Il colpo di testa al 92′ di Marusic ha segnato la prima vittoria della Lazio di Tudor proprio nella sfida di Serie A contro i bianconeri. I biancocelesti, dunque, ripartono dal tecnico croato dopo le dimissioni di Maurizio Sarri e vanno a caccia di un posto in zona Europa. Per la sfida contro la Juventus, c’è la possibilità che l’allenatore possa effettuare qualche cambio all’undici di partenza rispetto alla gara di tre giorni fa all’Olimpico.

Mandas tra i pali, con la difesa composta da Gila, Romagnoli e Casale. A centrocampo, spazio a Lazzari, riconfermato Guendouzi dopo l’assist vincente per la rete di Marusic, probabilmente affiancato a Vecino e Zaccagni, quest’ultimo ancora una volta posizionato a sinistra. Attacco affidato a Ciro Immobile, supportato dai trequartisti Luis Alberto e Felipe Anderson.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Lazzari, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile. All.: Tudor.