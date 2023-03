Coppa Italia Women – Derby d’Italia a Vinovo, la Roma ospita il Milan

Secondo ed ultimo atto delle semifinali di Coppa Italia, novanta minuti per decidere chi si presenterà alla finalissima: Juve ed Inter ripartono dall’1-1, le giallorosse proveranno a ribaltare il diavolo.

11-03-2023 11:14

Pomeriggio di grande calcio in questo sabato dove va in scena la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane.

A Vinovo alle ore 14.30 scatta il derby d’Italia con le ragazze di Montemurro pronte a giocarsela a viso aperto con l’Inter dell’ex Guarino: all’andata finì 1-1, le bianconere, detentrici in carica del titolo, puntano ad un’altra finale, sarebbe la terza nella sua storia.

Non sarà facile nemmeno per la Roma di coach Spugna che al Tre Fontane attende il Milan di Maurizio Ganz, in formato super soprattutto in trasferta. All’andata bastò Piemonte, per ribaltare il risultato Giugliano & co dovranno mettere in fila una prova di spessore, dando il là ad un mese di marzo che le vedrà protagoniste tanto in campionato quanto in Champions League.