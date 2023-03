Coppa Italia Women – Inter e Juve tutto rimandato, il Milan ci prova con la Roma

Con il campionato ai box in attesa della seconda parte, è tempo di semifinali di Coppa Italia: nella giornata di sabato le ragazze di coach Guarino fermano le bianconere sull’1-1, in questa domenica spazio al big match.

05-03-2023 11:43

Torna a prendersi la scena la Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane che in questo weekend mette a referto le gare di semifinale di andata.

Nella giornata di sabato è andato in scena il derby tra Inter Women e la Juventus di coach Montemurro. Il verdetto, però, è rimandato visto che alla fine la rete di Grosso nel primo tempo e la risposta di Merlo nella ripresa sono valse l’1-1 al triplice fischio.

In questa domenica, invece, ci sarà un remake della finale di un anno fa dove si scontrarono Milan e Roma. A vincere furono le giallorosse ai calci di rigore che misero così in bacheca il primo trofeo della loro storia.

Nel 2023 le ragazze di Ganz hanno dimostrato un’altra marcia perdendo solo il derby con l’Inter, per Giacinti & co sarà uno dei tanti impegni di questo mese, visto che oltre la pool scudetto in programma c’è anche la doppia sfida di Champions con il Barcellona.