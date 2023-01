Coppa Italia women – Quarti di finale al via: big tutte in trasferta

24-01-2023 14:40

Settimana intensa per il calcio femminile che dopo il turno di campionato arricchisce il calendario impegni con i quarti di finale di Coppa Italia.

Le gare di andata andranno in scena domani, mercoledì 25 gennaio, a partire dalle 12.30.

Ad aprire la giornata sarà la sfida tra Pomigliano e Roma gara che si disputerà allo stadio Ugo Gobbato a porte chiuse.

Alle ore 14.30 spazio a Fiorentina – Milan e Sampdoria – Inter, mentre il turno lo chiude la sfida tra l’unica formazione di serie B rimasta in corsa, e capace di battere il Sassuolo, ovvero H&D Chievo contro le campionesse in carica della Juventus.

Da sottolineare come proprio nella giornata di ieri sia stato rinnovato l’accordo fra Ferrovie dello Stato Italiane e la divisione calcio femminile della Figc diventando così “Title Sponsor”.