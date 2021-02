Coppa Italia, Zambrotta: "Inter, la Juventus ha imparato la lezione"

In vista del match di Coppa Italia tra Juventus e Inter, l’ex bianconero Gianluca Zambrotta è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: “Dopo la sconfitta di campionato la Juventus ha imparato la lezione e si presenterà a San Siro con l’obiettivo di rifarsi. Non so chi vincerà, ma mi aspetto una gara completamente diversa rispetto a quella del 17 gennaio. Sicuramente la gara di stasera è l’occasione giusta per dimostrarlo. La Juventus arriva alla rivincita in una condizione ottima, ha recuperato punti sull’Inter e ora in campionato è a -5 con una partita in meno. In più ha conquistato la Supercoppa, che è stato il primo trofeo di Pirlo, e vincere aiuta a vincere”.

Per lo scudetto Zambrotta vede quattro squadre al momento: “Il Milan è in testa e finora ha avuto un grandissimo rendimento e più continuità di risultati. Vedo un campionato aperto fino all’ultimo con tante incognite ma anche con tre grandi favorite. E con la Roma, che mi piace molto per la fase offensiva, possibile outsider”.

Infine, un commento su Pirlo come allenatore: “Andrea da giocatore ha vinto tutto, è sempre stato in grandi squadre con allenatori vincenti, ma io credo che sia stato scelto anche per portare avanti un progetto. Ha bisogno di tempo, di poter lavorare e anche sbagliare e la Juve deve avere la pazienza di aspettarlo”.

OMNISPORT | 02-02-2021 14:32