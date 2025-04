Kings League, Balotelli e Di Marzio alla Fonzies Arena. I momenti più iconici della decima giornata

Un Perrotti spaziale regala la vittoria alla FC Zeta, mentre i TRM FC mettono alle corde la squadra di Faina ed En3rix. I Boomers resistono stoicamente e conquistano tre punti d’oro contro gli Underdogs FC. Vittoria anche per gli Alpak FC e gli Stallions

La Kings League è alle battute finali, con il prossimo lunedì che chiuderà la regual season. E adesso si vola verso un’ ultima giornata da non perdere specialmente in ottica classifica.

Ogni matchday è un concentrato di emozioni e ospiti d’eccezione dal mondo dello sport e dello spettacolo. Lunedì scorso non era passata inosservata la presenza di Totò Di Natale, questa volta i riflettori si sono accesi su Mario Balotelli, il “re” del calciomercato Gianluca Di Marzio e la calciatrice dell’Inter Woman Irene Santi.

Tutta la (ex) serie A in campo

La decima giornata ha visto debuttare, per la prima volta, le due Carte Leggenda Marek Jankulovski ed Hernanes. Il ceco si è aggregato al team di Faina ed En3rix, con l’evidente intento di dare carisma e personalità all’ FC Caesar. L’ex Lazio, Inter e Juventus – invece – è sceso in campo con i Punchers FC, squadra allenata da Giovanni Russo e guidata dai PirlasV. Tra gli ex giocatori di serie A che hanno preso parte alla Kings League Lottomatica.sport Italy, insieme a Ciccio Caputo ha partecipato anche Daniele Cacia. In campo con i Boomers, il secondo miglior marcatore della storia della serie B ha messo la sua firma sul risultato finale di 5 a 6 che regala i tre punti alla squadra di Fedez.

Matteo, fermati!



Qualche settimana fa lo storytelling attorno alla Kings League Lottomatica.sport Italy si era concentrato sulla figura di Nicola Loiodice, autore di cinque reti e realizzatore del primo golden goal della competizione. Ora, invece, il torneo ha un nuovo record-breaker: Matteo Perrotti! Il top player dell’ FC Zeta è il primo calciatore a segnare sei gol in una sola partita. Implacabile, segna sia dalla distanza che con una spietata freddezza sotto porta. L’ultima marcatura poi è la migliore: sterza, dribbla due difensori e mette a sedere l’estremo difensore Grazi dei Black Lotus FC.

La sfilza di rigori presidenziali

I rigori presidenziali sono indubbiamente la parte migliore di ogni matchday. Tra performance discutibili e finalizzatori infallibili, anche ieri si è assistito al solito content dagli undici metri. In rete ZW Jackson e Off Samuel, così come Mirko Cisco e Luca Campolunghi. Questa volta Blur va a segno, riscattando l’errore della scorsa giornata con conseguente debacle dei suoi Stallions contro l’FC Zeta. En3rix spara alto e Frenezy e Grenbaud sbagliano a loro volta, con quest’ultimo che ha commesso l’errore fatale di baciare la sfera prima della battuta.

Verso l’ultima giornata

Lunedì prossimo si chiuderà la regular season, e in molti stanno già puntando gli occhi sulla classifica. Quattro team sono infatti in lotta per conquistare il primo posto, che permetterebbe di accedere direttamente alle semifinale dei playoff. La formula dei play in aggiungerà un’enorme dose di entusiasmo e imprevedibilità alla Kings League Lottomatica.sport Italy, soprattutto per le squadre con meno punti raccolti fin qui. A metà tra play in e play off ci saranno infatti gli ultimissimi FC Caesar, impegnati contro i Boomers del sopracitato Fedez. A seguire i Punchers FC, che dovranno compiere un’impresa contro gli Stallions di Blur, così come gli Underdogs FC che dovranno vedersela contro il team di ZW Jackson. Si preannuncia un’ultima giornata ricca di sorprese.

Kings League Italia, la classifica dopo la decima giornata

1) TRM FC – 23 punti

2) FC Zeta – 22 punti

3) Stallions – 22 punti

4) Gear 7 FC – 21 punti

5) Zebras FC – 17 punti

6) Boomers – 17 punti

7) Alpak FC – 15 punti

8) Circus FC – 14 punti

9) Black Lotus FC – 9 punti

10) Underdogs FC – 8 punti

11) Punchers FC – 6 punti

12) FC Caesar – 6 punti