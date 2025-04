Di Natale in tribuna, Caputo in campo: la Kings League è uno show continuo. I momenti più iconici della nona giornata

Loiodice sale in cattedra, ma ieri è stata la giornata dei solisti. Sette triplette e tre poker a coronamento di una giornata incredibile

I TRM scavalcano gli Stallions, che trovano la loro prima sconfitta stagionale. I Caesar FC intanto sembrano essersi ritrovati e agganciano i Punchers FC in classifica. E adesso si vola verso una decima giornata da non perdere.

Ricordate mister 209 gol in serie A Totò Di Natale? L’ex attaccante dell’Udinese ieri sera ha lanciato il dado tra FC Caesar e Punchers FC, aggiungendosi alla folta schiera di ex calciatori intercettati dalle telecamere sugli spalti della Kings League Lottomatica.sport Italy. Presente anche Stefano Sorrentino, che davanti ai microfoni non ha risposto negativamente alla domanda su un suo possibile ingresso nei FC Caesar di En3ix e Faina. Ma è stato il campo, come sempre, il vero protagonista di giornata, specie ora che si è prossimi alle fasi finali di campionato. Tra conferme ed exploit, ecco tutto quello che è successo nella nona giornata di Kings League Lottomatica.sport Italy.

Loiodice, habemus papam

Altri tre punti in tasca per i FC Caesar di Faina, che possono finalmente tirare uno speranzoso sospiro di sollievo dopo un inizio decisamente brutto. Agganciati i Punchers FC in classifica, Faina ed En3ix si godono il loro pupillo Nicola Loiodice. Questi ieri ha segnato quattro gol, intervallando shootout, dribbling ubriacanti e tiri a giro imprendibili. In rete anche Antonio Picci, ma il vero motore di questa squadra resta il solito Radja Nainggolan che sembra aver trovato una connessione speciale con i due attaccanti. Il potenziale della squadra è evidente, peccato l’avvio di campionato tortuoso. Ma dopotutto per diventare i nuovi imperatori della Kings le difficoltà da affrontare sono tante e varie. In bocca al lupo!

Ciccio Caputo abbi pietà di noi



Giornata storta e sofferta per i Black Lotus FC. Il club di Sergio Cruz e Off Samuel è stato dilaniato dall’impeto della coppia Ciccio Caputo – Alessandro Colombo che a fine partito vede sul tabellino il risultato di 11 a 4 per la squadra di Marzaa. Le due Wild Cards hanno segnato quattro gol a testa, e secondo alcune indiscrezioni pare che dalla booth presidenziale qualcuno abbia implorato pietà sugli sviluppo di un rigore. Il tandem conquista così la Fonzies Arena e incute timore agli avversari, non prima di scavalcare in classifica gli Stallions e posizionarsi primi per differenza punti.

Sconfitte inaspettate

E alla fine, proprio gli Stallions sono stati fermati. Quella sconfitta per 10 a 5 contro l’FC Zeta di ZW Jackson pesa come un macigno, specie considerando che i ragazzi di Blur sono stati in testa al classifica praticamente – fin qui – indisturbati. Proprio Blur sbaglia il rigore presidenziale, e da quel momento si spezza l’equilibrio generale del match. É Zeta show, con le dieci marcature segnate da Perrotti, Bernardi (che vince l’MVP), Gulin e Maddalena. Lotta al primo posto definitivamente riaperta; preparate i pop corn e mettetevi comodi: è cinema!

Kings League Italia, la classifica dopo la nona giornata

1) TRM FC – 20 punti

2) Stallions – 20 punti

3) FC Zeta – 19 punti

4) Gear 7 FC – 18 punti

5) Zebras FC – 16 punti

6) Boomers – 14 punti

7) Circus FC – 13 punti

8) Alpak FC – 13 punti

9) Black Lotus FC – 9 punti

10) Underdogs FC – 8 punti

11) Punchers FC – 6 punti

12) FC Caesar – 6 punti