Kings League Italia, Nainggolan: "Non mi piacciono queste figure". I momenti più iconici della sesta giornata

Dalle giocate da record dei Black Lotus FC al primo gol (con polemica) di Nainggolan. La corsa al titolo comincia a infiammarsi, e si inizia a parlare di chi potrebbe vincere

Una giornata caratterizzata da grosse notizie e qualche polemica. E adesso si vola verso una settima giornata da non perdere.

Il classico appuntamento del lunedì sera in terra meneghina è stato anticipato da due notizie particolarmente rilevanti. Dall’8 al 14 maggio, infatti, si terrà la Global Playoff Week: una settimana in cui per la prima volta si disputeranno contemporaneamente i playoff di Kings League Lottomatica.sport Italy, Kings League Spain, Kings League Openbank Americas, Kings League Brazil e Kings League France. Un patchwork composto da 50 partite no-stop, cui si è aggiunto anche l’annuncio della Inalpi Arena di Torino come sede designata per la finalissima – il prossimo 22 maggio – della Kings League Lottomatica.sport Italy.

La squadra dei record

Dopo un avvio difficile, sembra che i Black Lotus FC abbiano trovato la giusta quadra. Le ultime giornate hanno sorriso alla squadra, che ieri ha ritrovato il gol di uno dei suoi due presidenti. Dopo un periodo di assenza prolungato per motivi familiari, Sergio Cruz è infatti tornato a segnare grazie ad un ottimo rigore presidenziale. L’esultanza è corale, e l’abbraccio di squadra all’influencer cristallizza l’emotività del momento. Ma i Black Lotus FC si stanno sempre più confermando come la “squadra dei record”. Dopo la prima doppietta segnata da un presidente – Off Samuel, nella quinta giornata – ieri è stata la volta di due presidenti, della stessa squadra, andati in rete. Sì, perchè a Sergio Cruz si accoda proprio Off Samuel, che dagli undici metri spiazza Leandro Casapieri.

Nainggolan: primo gol e dichiarazioni scottanti

La tempra agonistica e caratteriale di Radja Nainggolan non ha abbandonato l’ex centrocampista giallorosso, che ieri ha finalmente trovato il suo primo gol stagionale. Salta due difensori come birilli e con un tiro potente supera l’estremo difensore dei Circus FC, conquistando così anche il titolo di MVP della sfida. E pensare che l’esordio non era stato incredibile, certamente anche per difficoltà rintracciabili in una squadra che fatica ancora a trovare continuità di gioco e risultato. A fine partita, intervistato da Agnese Nespoli alias Lasagna, il belga rilascia delle dichiarazioni in merito alla sua esperienza in Kings League Lottomatica.sport Italy: “Se devo essere onesto mancano giocatori un po’ di qualità, se vedi anche oggi i tre gol sono stati fatti dalle wild cards, quindi la squadra in sé non è abbastanza competitiva secondo me”. Tranciante, laconico, con qualche sfumatura di incertezza sulla possibilità di continuare questo percorso. Un concentrato di sano agonismo e delusione per i tre punti ancora non conquistati dalla squadra di Faina ed En3rix.

Pirati e WWE

I Gear 7 FC di Manuuxo ottengono tre punti importantissimi contro i TRM, accorciando la classifica e assestandosi al quarto posto per differenza reti. Fran Hernández e Alessandro Gelsi eccellono, siglando una doppietta a testa. L’asse italo-spagnolo continua a regalare giocate raffinate condite da esultanze ancor più spettacolari. Gelsi infatti segna e poi festeggia esibendo la cintura WWE, richiamando le attenzioni di tutti gli appassionati del format americano che coniuga wrestling e intrattenimento. Un richiamo alla cultura ed ecosistema pop che, dopotutto, è già visibile dal logo scelto per la squadra: un teschio e un cappello piratesco come rimando all’universo di One Piece, il celeberrimo manga partorito dalla mente di Eiichirō Oda.

Trittico prolifico ed exploit delle Wild Cards

Tra Punchers FC e Boombers finisce 9 a 5 per la squadra di Fedez, che però sbaglia un altro rigore presidenziale dopo l’errore commesso nella precedente giornata. La partita ha però sottolineato prestazioni singolari, o trittiche, di elevata caratura, ambo le parti. Santono, Lo Faso e Mecca trascinano infatti i Boomers con le loro giocate: i primi due segnano una tripletta a testa (Lo Faso viene anche incoronato MVP della partita), mentre Mecca – a sua volta in gol – incanta la Fonzies Arena con il suo tocco. Ma il bomber più brillante è senza dubbio la wild card Alessandro Colombo, che nella stessa sfida si rende protagonista di una tripletta che rende comunque onore ai ragazzi di Luca Balbinetti.

Kings League Italia, la classifica dopo la sesta giornata

1) Stallions – 15 punti

2) FC Zeta – 13 punti

3) TRM FC – 13 punti

4) Gear 7 FC – 13 punti

5) Zebras FC – 12 punti

6) Circus FC – 9 punti

7) Boomers – 9 punti

8) Black Lotus FC – 8 punti

9) Punchers FC – 6 punti

10) Underdogs FC – 6 punti

11) Alpak FC – 4 punti

12) FC Caesar – 0 punti