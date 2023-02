Corini: "Abbiamo trovato la strada giusta"

Il tecnico del Palermo: "Abbiamo giocato con personalità contro il Frosinone"

18-02-2023 19:15

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha elogiato i suoi dopo il pareggio contro il Frosinone: “Secondo me abbiamo trovato la strada da seguire, sia da un punto di vista mentale che tattico. Abbiamo giocato con personalità anche prendendoci dei rischi e questo certifica il nostro valore. Aver tenuto la nostra identità contro la capolista è un gran segnale. Questo percorso va portato avanti. Sappiamo anche che ogni partita è una prova, come la prossima col Sudtirol”.

“Devo fare i complimenti agli scout e a Rinaudo per averci portato qua Graves. Dopo quattro allenamenti è entrato contro la Reggina e questo dimostra la fiducia che gli riponiamo. Oggi ha giocato una partita importante contro Caso senza eccessivi stress, quindi bene così. Gomes ha fatto una grande partita, recuperarlo è stato importante. Ha avuto bisogno di recuperare. Non l’avevo visto benissimo prima di Genova per cui l’ho fatto partire dalla panchina. Lui ci dà personalità ed equilibrio per cui sono contento di averlo recuperato. Siamo in un ulteriore step di crescita ma secondo me ogni tanto lasciamo qualcosa per strada”.