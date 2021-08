Cornelius vola in Turchia: ufficiale il suo trasferimento al Trabzonspor

Andreas Cornelius è un nuovo calciatore del Trabzonspor. L’attaccante danese saluta il Parma e sbarca verso una nuova avventura nella massima serie turca.

Con la maglia del club di Trebisonda, l’ariete scandinavo ha siglato un contratto di quattro anni con scadenza fissata all’estate del 2025.

Dopo quattro stagioni in Italia – inframezzate dall’anno in prestito al Bordeaux – Cornelius saluta Belpaese dopo aver indossato le maglie di Atalanta e Parma.

Con i bergamaschi il classe 1993 ha segnato 7 goal in 35 partite, mentre decisamente più prolifico è stato il suo biennio in Emilia: con i ducali, infatti, i sigilli sono stati 13 in 57 partite.

Un’esperienza però macchiata dalla retrocessione del club parmense in Serie B. Una delle motivazioni che lo hanno spinto verso una nuova avventura. Il prossimo capito parlerà turco.

OMNISPORT | 10-08-2021 18:28