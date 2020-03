Coronavirus, Cristiano Ronaldo: Georgina finisce nella bufera

Georgina Rodriguez aspramente criticata in Portogallo dopo quanto sarebbe successo alcuni giorni fa: la fidanzata dell’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo sarebbe stata immortalata dai paparazzi in pieno centro a Funchal, nonostante il monito delle autorità portoghesi, che invitano la popolazione a restare a casa.

Secondo quanto riportato dai giornali lusitani, ripresi dal Corriere della Sera, Georgina, accompagnata da alcuni membri della sicurezza, stava facendo shopping: immediata la bufera sui social. Il presunto gesto ha fatto molto discutere anche perché Ronaldo si trova attualmente in auto isolamento sull’isola di Madeira dopo i casi di positività al Coronavirus dei compagni di squadra Daniele Rugani e Blaise Matuidi.

E tutto questo sarebbe avvenuto poche ore l’appello della modella sui social: “Sto guardando l’orizzonte dalla mia finestra – aveva scritto -. Ho ricordato questa bellissima immagine del servizio fotografico della rivista Grazia. Nei momenti difficili persisti, abbi fede e cerca il lato positivo delle cose”, sono le parole rivolte agli oltre 17 milioni di utenti che seguono il suo profilo.

“È un buon momento per riflettere, dare valore e ringraziare per quello che abbiamo. L’importanza delle piccole cose e stare con la famiglia. La salute è la cosa più importante. Siamo in buona salute“, ha poi scritto Georgina. “Coraggio a tutti coloro che lottano contro il virus. I nostri migliori auguri di guarigione. Lontani ma sempre uniti”, ha concluso.

Ronaldo non ha mai smesso di allenarsi nella sua abitazione di Madeira: grazie all’attrezzatura della sua grande palestra, e la piscina privata a disposizione, CR7 cerca di mantenersi in forma, lavorando da solo. Il rientro alla Continassa è ancora un’incognita, dipenderà dagli sviluppi dell’emergenza Coronavirus.

SPORTAL.IT | 19-03-2020 07:46