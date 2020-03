Coronavirus, la MotoGp è in bilico: nuovo rinvio all'orizzonte

Dopo la cancellazione del Gran Premio MotoGp del Qatar (corrono solo la Moto2 e la Moto3) e il rinvio, per tutte e tre le classi, di quello della Thailandia, anche la gara successiva, prevista per il 5 aprile ad Austin, è fortemente a rischio.

L'amministrazione della capitale del Texas ha infatti comunicato ufficialmente lo "Stato di calamità locale", con provvedimenti mirati ad arginare l'emergenza Coronavirus. A causa dell'aumento dei contagi negli Stati Uniti, sono sempre di più le restrizioni imposte dalle amministrazioni locali e dai governi degli stati più colpiti e con ogni probabilità anche gli eventi sportivi, come gli appuntamenti del Motomondiale, subiranno dirette conseguenze.

Queste le parole diffuse dall'amministrazione di Austin: "Sono proibiti gli eventi con più di 2.500 persone, a meno che l’organizzatore non assicuri il dipartimento di Salute Pubblica sui rischi di contagio. Ogni evento sarà valutato caso per caso".

Non ci sono però comunicati specifici riguardanti il Motomondiale, ma un rinvio del Gp delle Americhe farebbe slittare addirittura al 19 aprile l'inizio della classe regina, quando almeno da calendario è previsto che si corra il Gp dell'Argentina.

Il numero uno della Dorna, Carmelo Ezpeleta, in Qatar per il primo appuntamento di Moto2 e Moto3, aveva spiegato che avrebbe fatto tutto il possibile per organizzare il mondiale al meglio, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle leggi fissate dai vari Paesi. "Il via al momento è fissato ad Austin, ma non so cosa succederà dopo. Per la validità del mondiale sono richieste almeno 13 gare, ma noi faremo di tutto per cercare di fare tutte le restanti 19" aveva poi aggiunto Ezpeleta.

Sono già numerosi gli eventi cancellati nella zona di Austin, come il "South by SouthWest", appuntamento legato alla musica e al cinema inizialmente in programma dal 13 al 22 marzo.

SPORTAL.IT | 07-03-2020 14:56