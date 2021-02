Corriere dello Sport - La Roma non cambia idea: Pellegrini capitano al posto di Dzeko

Lorenzo Pellegrini resta il capitano della Roma. Nessun ulteriore dietrofront da parte della società dopo il reintegro di Edin Dzeko: il bosniaco, continuerà a scendere in campo senza fascia al braccio.

Lo riferisce il ‘Corriere dello Sport’, spiegando come a Trigoria i piani alti abbiano deciso di non cambiare la propria linea dopo la frattura tra Dzeko e Fonseca: a chiarimento e rientro contro la Juve, non fa seguito un’inversione 2.0 nelle gerarchie.

Questo nonostante una delegazione dello spogliatoio, guidata proprio da Pellegrini e composta da Cristante, Mancini, Mirante e Spinazzola, aveva chiesto al club di ridare i gradi di capitano al bomber. Nulla da fare, la Roma ha fatto una scelta e la porta avanti.

E contro l’Udinese, si va verso un Dzeko in panchina con Borja Mayoral ancora titolare.

OMNISPORT | 11-02-2021 13:33