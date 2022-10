Cosenza: a rischio la panchina di Dionigi

24-10-2022 09:27

Con quella pesantissima subita sabato pomeriggio a Ferrara, sono tre le sconfitte consecutive a cui è andata incontro la squadra calabrese di mister Dionigi. Dopo un avvio di campionato in linea con le aspettative, il Cosenza nelle ultime settimane ha intrapreso una vera e propria caduta libera che lo hanno fatto scivolare nelle seconda metà della classifica.

(3-0) nel derby con la Reggina di quindici giorni fa e poi proseguito con le sconfitte altrettanto netta con Genoa (2-0) e Spal (5-0). Dieci gol subito e zero fatti in tre gare: un trend pericoloso che potrebbe costare molto caro al tecnico che a quanto pare godrà della fiducia della società, almeno fino alla prossima gara contro il Frosinone.

In caso di ulteriore ko, il club avrebbe già sondato il profilo del possibile sostituito, ricevendo parere positivo da parte di Walter Zenga ma tenendosi aperto anche un eventuale piano B che conduce a Roberto Stellone. Zenga, la cui ultima esperienza in panchina risale alla primavera 2020 con il Cagliari in Serie A, avrebbe già dato il suo assenso all’eventuale nomina.