Cosenza-Catanzaro, moviola: rosso inventato, gol annullato al 90’ e rigore al 106’, che caos

La prova dell’arbitro Aureliano al Marulla nel boxing day di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto bolognese ha ammonito cinque giocatori

Classe 1983, Gianluca Aureliano – la scelta di Rocchi per Cosenza-Catanzaro – ha iniziato la sua avventura nel mondo arbitrale nel 1999. Nel 2013-14 è stato promosso in CAN B, esordendo nella prima giornata nella gara Empoli-Latina (3-1). In questa prima stagione in Serie B dirige 15 partite. Sempre nel 2014, nel finale della stagione, ha debuttato in Serie A dirigendo il match Catania-Atalanta (finito 2-1). Al termine della stagione 2020-2021, la prima con le CAN riunificate, vanta 16 presenze in serie A. Il 30 settembre 2021 l’AIA rende nota la sua nomina a Video Match Official (ufficiale di gara che svolge la funzione di VAR) della FIFA, con decorrenza dal 1º gennaio 2022. In totale vantava 44 gare in A. In stagione è stato utilizzato solo una volta in A, vediamo come se l’è cavata al Marulla-Ceravolo.

I precedenti di Aureliano con Cosenza e Catanzaro

Erano dieci i precedenti del Cosenza con l’esperto arbitro Gianluca Aureliano, con un bilancio di quattro vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta. Aureliano aveva invece diretto il Catanzaro in tre occasioni. La prima il 14 ottobre 2012, quando i giallorossi subirono una sconfitta casalinga contro la Nocerina per 2-3. Il secondo incontro, datato 7 aprile 2013, si concluse con uno 0-0 contro il Prato. Infine, lo scorso anno in Serie B, Aureliano fu il direttore di gara della pesante sconfitta interna contro il Parma per 0-5, il 27 settembre 2023.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha espulso un giocatore del Cosenza

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Galimberti con Angelillo IV uomo, Paterna al Var e Muto all’Avar, l’arbitro ha espulso al 21′ Caporale, ammoniti D’Orazio, Charlys, Brighenti, Mazzocchi, Scognamiglio.

Cosenza-Catanzaro, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 21′ Cosenza in dieci uomini: Caporale stende Pittarello che si stava involando in area. Per il direttore di gara è fallo da espulsione tra le proteste dei locali, anche il giallo sarebbe stato eccessivo. Al 38′ ammonito D’Orazio per un fallo su Pontisso. Al 54′ ammonito Charlys per un fallo su Copmpagnon. Al 65′ giallo per Brighenti per un fallo su D’Orazio. Al 66′ giallo per Mazzocchi per un fallo su Brighenti.

Al 76′ giallo per Scognamillo per un fallo su Strizzolo. Al 90′ grande mischia in area, Kouan la mette dentro ma c’è un check del Var. L’arbitro viene richiamato all’on field review e annulla la rete per un fallo di mano di Kouan prima di spedire la palla alle spalle di Pigliacelli. Al 95′ rosso anche per il dirigente rossoblù Gennaro Del Vecchio. Al 16′ di recupero l’arbitro viene richiamato al Var per un possibile tocco di mano di Scognamillo ed assegna un rigore al Cosenza che Ciervo realizza, venendo poi ammonito per essersi tolto la maglietta nell’esultanza dopo il gol. Cosenza-Catanzaro finisce 1-1.