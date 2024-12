Cosenza-Catanzaro 1-1 pagelle: derby folle, espulso Caporale, gol di Pompetti, pari di Ciervo al 106' su rigore

Colpo sfiorato dagli ospiti al San Vito-Marulla, partita condizionata dal rosso diretto per il difensore dei padroni di casa al 21' ma quante emozioni

Succede di tutto e il contrario di tutto in Cosenza-Catanzaro, derby calabrese valido per la diciannovesima e ultima giornata di andata di Serie B: alla fine è 1-1 ma quante emozioni. Partita sconsigliata ai deboli di cuore al San Vito-Marulla, inevitabilmente condizionata dall’espulsione al 21′ di Caporale: rosso diretto per un gomito largo su Pittarello, episodio che ha fatto e farà discutere.

Palo di Bonini, Micai determinante su Compagnon: in un match vietato per la tifoseria catanzarese, dopo le tensioni registrate nella scorsa stagione, il gol del pareggio di Ciervo su rigore è arrivato al sedicesimo minuto di recupero del secondo tempo. Il risultato era stato sbloccato da Pompetti all’80’. Sul finire della sfida gol annullato a Kouan per tocco di braccio e altro palo, colpito da Zilli. Sul gong altro tocco di braccio in area: di Scognamillo. Massima punizione e urlo di gioia liberatorio per gli uomini di Alvini.

Il Catanzaro continua a veleggiare in zona playoff, issandosi a quota 25 punti. Il Cosenza (quattro punti di penalizzazione) aggancia il Suditirol al penultimo posto, a quota 16.

Cosenza-Catanzaro, la chiave della partita

Traversa di Kourfalidis, espulsione di Caporale: le porte girevoli di Cosenza-Catanzaro sono entrate in azione in un minuto, a cavallo tra il ventesimo e il ventunesimo. Il centrocampista greco ha potato il Cosenza a un passo dal vantaggio sbagliando un calcio di rigore in movimento su assist di Rizzo Pinna, sul ribaltamento di fronte Aureliano ha mostrato il rosso diretto a Caporale per un braccio largo su Pittarello, lanciato sì verso la rete, ma in posizione decisamente defilata. Alvini ha protestato, il piano gara è saltato: è l’episodio che ha cambiato l’inerzia del derby, deciso dalle reti di Pompetti e Ciervo su rigore.

Tutte le emozioni di Cosenza-Catanzaro

Cosenza, top e flop

Micai 7: Provvidenziale su Bonini e Compagnon. Tiene in piedi il Cosenza ridotto in inferiorità numerica. Non può nulla su Pompetti.

Provvidenziale su Bonini e Compagnon. Tiene in piedi il Cosenza ridotto in inferiorità numerica. Non può nulla su Pompetti. Ciervo 7: Glaciale dagli undici metri al sedicesimo minuto di recupero del secondo tempo. Fa esplodere di gioia il San Vito-Marulla.

Glaciale dagli undici metri al sedicesimo minuto di recupero del secondo tempo. Fa esplodere di gioia il San Vito-Marulla. Ricciardi 6.5: Propositivo finché perdura la parità numerica. Prende la linea di fondo appena ne ha l’opportunità provando a servire a rimorchio i compagni di squadra. Nella ripresa è bravo a lasciare palla a Kouan in contropiede: il compagno di squadra sciupa incredibilmente a tu per tu con Pigliacelli. Oltre il novantesimo a un passo dall’1-1: Pigliacelli lo ferma con una gran parata.

Propositivo finché perdura la parità numerica. Prende la linea di fondo appena ne ha l’opportunità provando a servire a rimorchio i compagni di squadra. Nella ripresa è bravo a lasciare palla a Kouan in contropiede: il compagno di squadra sciupa incredibilmente a tu per tu con Pigliacelli. Oltre il novantesimo a un passo dall’1-1: Pigliacelli lo ferma con una gran parata. Rizzo Pinna 6: Perfetto il pallone arretrato servito a Kourfalidis al 20′: rigore in movimento fallito dal centrocampista greco, che quasi butta giù la traversa. Mai banale nelle sortite offensive. Ci mette grinta e personalità.

Perfetto il pallone arretrato servito a Kourfalidis al 20′: rigore in movimento fallito dal centrocampista greco, che quasi butta giù la traversa. Mai banale nelle sortite offensive. Ci mette grinta e personalità. Caporale 5.5: Non è impeccabile nel prendere posizione nel duello in velocità con Pittarello sul quale allarga il braccio rimediando un’espulsione eccessivamente severe, che farà a lungo discutere. Lascia il campo tra gli applausi dei suoi tifosi.

Non è impeccabile nel prendere posizione nel duello in velocità con Pittarello sul quale allarga il braccio rimediando un’espulsione eccessivamente severe, che farà a lungo discutere. Lascia il campo tra gli applausi dei suoi tifosi. Charlys 5.5: Tanta corsa, pecca di irruenza in alcuni frangenti risultando troppo falloso.

Tanta corsa, pecca di irruenza in alcuni frangenti risultando troppo falloso. Kourfalidis 5: Si divora un gol incredibile: la potenza è nulla, senza controllo, recitava una vecchia pubblicità. Dal possibile vantaggio, il Cosenza si ritrova in dieci uomini.

Si divora un gol incredibile: la potenza è nulla, senza controllo, recitava una vecchia pubblicità. Dal possibile vantaggio, il Cosenza si ritrova in dieci uomini. Kouan 5: Sciupa in contropiede, il Cosenza paga a caro prezzo. Nel finale rimedia firmando il gol del pari: annullato dopo un on-field review per fallo di mano.

Catanzaro, top e flop

Pompetti 7: La mossa vincente di Caserta. Conclusione chirurgica, che non lascia scampo a Micai.

La mossa vincente di Caserta. Conclusione chirurgica, che non lascia scampo a Micai. Bonini 6.5: Sfiora il gol con un colpo di testa che s’infrange sul palo. Tiene costantemente in apprensione la difesa del Cosenza.

Sfiora il gol con un colpo di testa che s’infrange sul palo. Tiene costantemente in apprensione la difesa del Cosenza. Compagnon 6.5: Un’autentica spina nel fianco della difesa del Cosenza. Quando per il Catanzaro si aprono spazi da sfruttare grazie alla superiorità numerica, la palla spesso transita tra i suoi piedi educati dai quali nascono giocate mai banali.

Un’autentica spina nel fianco della difesa del Cosenza. Quando per il Catanzaro si aprono spazi da sfruttare grazie alla superiorità numerica, la palla spesso transita tra i suoi piedi educati dai quali nascono giocate mai banali. Pontisso 6: Traiettorie velenose, un fattore sugli sviluppi di palle inattive.

Traiettorie velenose, un fattore sugli sviluppi di palle inattive. Pittarello 6: Fa valere il fisico nel duello con Caporale, causandone l’espulsione. Bene anche nel lavoro di sponda per allargare il gioco sulle fasce.

Fa valere il fisico nel duello con Caporale, causandone l’espulsione. Bene anche nel lavoro di sponda per allargare il gioco sulle fasce. Scognamillo 5.5: Tocco di braccio galeotto, il Cosenza pareggia all’ultimo respiro.

Tocco di braccio galeotto, il Cosenza pareggia all’ultimo respiro. Buso 5: Fatica a entrare in partita. Non s’accende.

Fatica a entrare in partita. Non s’accende. Iemmello 5: Acerrimo nemico sportivo dei cosentini, il capitano delle aquile non riesce a incidere. Osservato speciale della difesa di Alvini, ben imbrigliato. Non incide.

Cosenza-Catanzaro, la pagella dell’arbitro Aureliano

Cosenza-Catanzaro è stata diretta dall’arbitro Aureliano della sezione di Bologna. Ad assisterlo Scatragli e Galimberti. Quarto ufficiale Angelillo. Al VAR Paterna affiancato da Muto. Lascia più di un dubbio l’espulsione di Caporale: perfino un giallo avrebbe lasciato qualche perplessità, figurarsi un cartellino rosso. La partita rischia di sfuggirgli di mano. Rivedibile l’interpretazione di alcune situazioni di gioco: tanti fischi, non tutti convincono. Nel finale annulla un gol a Kouan per fallo di mano ed espelle il direttore sportivo Delvecchio. Concede il rigore al Cosenza all’ultimo respiro: decisione giusta, ma manca il secondo giallo a Scognamillo. Direzione di gara comunque caotica e con più di una sbavatura. Voto 5.

