Cosenza-Modena, moviola: canarini furiosi con l’arbitro, Defrel tre volte disastroso

La prova di Giuseppe Collu al Marulla nell’anticipo di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto sardo ha ammonito 4 giocatori e ne ha espulso uno

Giuseppe Collu, la scelta di Rocchi per Cosenza-Modena, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentaquattro anni, Collu aveva già arbitrato due gare in A nella passata stagione; si trattava di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi e quest’anno ha debuttato in A Al Dall’Ara per Bologna-Lecce senza brillare. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto sardo.

I precedenti di Collu con Cosenza e Modena

Collu finora aveva sempre portato fortuna al Modena, visto che, nei cinque precedenti, i Gialli hanno ottenuto 4 successi e 1 pareggio (in questa stagione contro il Catanzaro alla ottava giornata). Il fischietto sardo aveva invece incrociato il Cosenza in tre occasioni, con un bilancio di 1 vittoria dei Lupi (quest’anno contro la Samp alla quinta giornata) e 2 sconfitte.

L’arbitro ha espulso un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Ceolin ed Emanuele con Colaninno IV uomo, Minelli al Var e Maggioni all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti: Florenzi, Micai (C), Santoro, Battistella (M). ESPULSI: Defrel (M)

Cosenza-Modena, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 22′ Defrel riceve spalle alla porta al limite dell’area, resiste alla carica di Dalle Mura e appoggia basso in mezzo per Cotali, che spinge in porta il pallone del vantaggio del Modena. Gol regolare. Al 25′ ammonito Florenzi per un intervento in ritardo su Di Pardo. Era diffidato, salterà la trasferta di Pisa. Al 59′ espulso Defrel – che si era divorato due gol in precedenza – per un intervento in ritardo su Kouan. Rosso diretto per il francese, con il Var silente che non richiama l’arbitro all’on field review. Al 61′ giallo per Micai.

Al 66′ ammonito Santoro per un fallo al limite dell’area su Rizzo Pinna. Era diffidato, salterà la trasferta di Mantova. All’80’ Martino verticalizza per Rizzo Pinna, che crossa di prima intenzione al centro dell’area dove trova Mazzocchi, il quale si coordina in acrobazia e batte Gagno colpendo al volo. Al 93′ giallo a Battistella per una trattenuta su Florenzi. Dopo 6′ di recupero Cosenza-Modena finisce 1-1.

La rabbia di Mandelli a fine gara

Deluso il tecnico del Modena Mandelli: “Stavamo pregustando la vittoria poi rimanendo in 10 per mezz’ora è diventato tutto più complicato. Qualche scelta arbitrale ci ha fatto arrabbiare, quella del rosso a Defrel è pesante ed è stata presa con leggerezza, dal campo sembrava fosse un normale scontro di gioco con Greg che ha anche tirato indietro le gambe, poi anche nell’azione del gol ha lasciato correre più volte invece di fischiare fallo su Santoro“.