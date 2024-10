Sassuolo-Modena, moviola: Pairetto dopo il disastro in Champions al Var si riscatta solo a metà

La prova dell’arbitro nel derby emiliano di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha ammonito due giocatori in tutto

E’ uno degli arbitri più severi della Can Luca Pairetto – la scelta per Sassuolo-Modena – con urla frequenti e poco dialogo. Figlio d’arte, suo padre Pierluigi è stato arbitro prima di lui ed ha diretto tantissime partite del massimo campionato. Nella vita privata Luca Pairetto fa l’imprenditore. La curiosità: suo fratello Alberto lavora nella Juve come Event Manager, quindi stando al codice etico stabilito dall’AIA Luca non potrà dirigere nessuna gara dei bianconeri finché suo fratello sarà un loro dipendente. Prima direzione di gara in stagione in B per lui che ha diretto quest’anno tre match in Serie A, in Europa con le sfide in Conference League ed Europa League ma ha diretto anche una gara del campionato greco, quella tra Aris Salonicco e Olympiacos terminata con il punteggio di 2-1. Era reduce però dalla gara più discussa della settimana: era al Var in Atletico Madrid-Lilla quando ha dato l’ok a Guida per un rigore inesistente a favore dei francesi. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Pairetto con Sassuolo e Modena

Erano 25 i precedenti tra il Sassuolo e l’arbitro Pairetto, per distacco la squadra più arbitrata dal fischietto della sezione di Nichelino. In totale 10 vittorie e 9 pareggi per i neroverdi con Pairetto a dirigere i match, sono 6 le sconfitte. L’ultimo precedente Sassuolo-Lazio 0-2 del 2022/23. Erano 8 invece i precedenti tra Pairetto e il Modena: 0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte il dato.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bahri e Votta con Lovison IV uomo, Camplone al Var e Pagnotta all’AVar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: 34′ Iannoni (S), 45+1′ Volpato (S).

Sassuolo-Modena, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 33′ giallo per Iannoni dopo un fallo su Palumbo. Al 38′ proteste neroverdi per un contatto in area tra Gagno e Laurienté. Il francese ha servito Mulattieri al limite: tiro deviato, sul rimpallo si è avventato Laurienté che ha provato a scartare Gagno ed è andato a terra. Pairetto lascia giocare e il VAR non interviene ma sarebbe stato da valutare anche un possibile tocco di mano di un difensore del Modena sul tiro di Mulattieri.

Al 39′ palla persa malamente dal Modena, Ghion sposta il pallone con la punta e Zaro lo travolge un metro dentro l’area. Pairetto lascia correre, Laurienté perde palla e il direttore di gara torna sui suoi passi indicando subito il dischetto. Al 46′ giallo per Volpato che non ferma la corsa in area modenese travolgendo Idrissi. Dopo 3′ di recupero Sassuolo-Modena finisce 2-0.