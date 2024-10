Serie B, il Cesena ritrova la vittoria grazie alla doppietta di Shpendi, il Palermo sfata il tabù Barbera

I risultati delle gare di oggi, sabato 26 ottobre, valide per la decima giornata di cadetteria: pari tra Cosenza e Juve Stabia, Corini centra il bis

Dopo l’anticipo tra Spezia e Bari, terminato a reti inviolate, prosegue la decima giornata di Serie B con il vasto programma del sabato. Al “Dino Manuzzi”, il Cesena supera il Brescia con una doppietta su rigore firmata da Shpendi. Buona la prima per Corini allo “Zini” che guida la Cremonese nella vittoria contro la Salernitana. Il Palermo trova invece i primi tre punti al “Barbera” piegando la Reggiana per 2-0, mentre Cosenza e Juve Stabia non vanno oltre l’1-1. Il programma prosegue alle 17:15 con le sfide Carrarese-Cittadella e Sassuolo-Modena.

Shpendi consegna la vittoria al Cesena: doppietta e Brescia ko

Il Cesena ritrova il successo dopo le battute d’arresto contro Pisa e Sampdoria, imponendosi sul Brescia grazie a una doppietta decisiva di Shpendi, che trasforma due rigori fondamentali per i tre punti. Continua il momento difficile per le Rondinelle, che nelle ultime quattro partite hanno raccolto appena un punto. La classifica resta cortissima, con il Cesena che sale a quota 14, staccando di una sola lunghezza il Brescia, fermo a 13.

Ricciardi risponde a Maistro: 1-1 tra Cosenza e Juve Stabia

Finisce 1-1 tra Cosenza e Juve Stabia al “Marulla”, in una gara che vede i campani non riuscire a sfruttare la superiorità numerica dal 21′ del secondo tempo, complice l’espulsione di Hristov. Tutto si decide nel primo tempo: botta e risposta tra Maistro e Ricciardi, con i calabresi che poi resistono in dieci uomini fino al triplice fischio. Per il Cosenza si tratta del secondo pareggio consecutivo, dopo lo 0-0 contro il Cittadella, e una vittoria manca ormai da cinque giornate, lasciando i rossoblù al penultimo posto con 11 punti. La Juve Stabia, invece, dopo il ko contro la Cremonese, muove la classifica e sale a quota 15 punti.

Vince ancora la Cremonese di Corini: 2-1 alla Salernitana

La cura Corini continua a dare frutti alla Cremonese, che centra la seconda vittoria consecutiva dall’arrivo del nuovo tecnico in panchina. Dopo il successo contro la Juve Stabia, i grigiorossi piegano anche la Salernitana allo “Zini”, imponendosi grazie alle reti nel primo tempo di Collocolo e Bonazzoli. Non è servita la reazione dei granata nella ripresa, concretizzatasi nel gol di Ferrari. La Cremonese consolida così il quarto posto in classifica, salendo a quota 17 punti. Per la Salernitana di Martusciello arriva invece la seconda sconfitta di fila, dopo il recente ko casalingo con lo Spezia, che lascia i campani fermi a 11 punti.

Prima vittoria al “Barbera” per il Palermo: 2-0 alla Reggiana

Il Palermo centra la prima vittoria stagionale al “Renzo Barbera”, superando la Reggiana con un secco 2-0. I rosanero riscattano il recente scivolone interno contro la Salernitana e il pareggio esterno a Modena nell’ultimo turno, indirizzando il match nel primo tempo grazie alle reti di Gomes e Henry. Con questa vittoria, la squadra di Dionisi sale a quota 15 punti in classifica. Dall’altra parte, la Reggiana fallisce l’obiettivo di dare continuità al successo conquistato contro il Frosinone e resta ferma a 12 punti.

