Serie B, lo Spezia impatta col Bari e manca l'aggancio in vetta al Pisa, atteso dal testa-coda col Frosinone

La formazione ligure esce solo con un punto dalla sfida interna con i Galletti all'ottavo risultato utile consecutivo e resta a due lunghezze di ritardo dalla vetta della classifica

Missione fallita per lo Spezia, che non va oltre lo 0-0 in casa contro il Bari nella gara che ha aperto il decimo turno di Serie B e manca l’aggancio in vetta al Pisa. Restano due i punti di vantaggio dei nerazzurri toscani sull’undici guidato in panchina da Luca D’Angelo.

Pareggio amaro per lo Spezia

Al termine di una gara per larghi tratti in controllo, e che l’ha vista calciare con continuità verso la porta difesa da Radunović, lo Spezia impatta al Picco contro un Bari bravo a soffrire a resistere. Se, poi, ci si mettono anche i legni, con il palo interno di Pio Esposito nella prima metà di gara e la parte bassa della traversa centrata con uno splendido tiro a giro dalla sinistra di un Reca in forma a inizio ripresa, allora il pari è tanto amaro quanto inevitabile per i liguri.

Il Bari infila l’ottavo risultato utile consecutivo

Punto d’oro, invece, per i Galletti di Moreno Longo, che infilano il quarto pareggio consecutivo dopo gli 1-1 con Cosenza, Cremonese e Catanzaro e, soprattutto l’ottavo risultato utile di fila e continuano, seppur a piccoli passi, a muovere una classifica che, al momento, resta comunque deficitaria e non mette al riparo dalle inseguitrici nella parte bassa delle graduatoria.

Occasione per Pisa e Sassuolo

Dopo il pareggio dello Spezia, nella sfida da testa-coda con il Frosinone in programma domenica pomeriggio alle 15, il Pisa ha l’occasione per allungare in testa. Prima dell’impegno dell’undici al comando, il programma prosegue domani, sabato 25 ottobre, alle 15 con Cesena-Brescia, Cosenza-Juve Stabia, Cremonese-Salernitana e Palermo-Reggiana. Il Sassuolo ospita il Modena nel derby emiliano delle 17.15 che potrebbe permettere ai neroverdi di mettere la freccia proprio sullo Spezia. Stesso orario per Carrarese-Cittadella. Domenica, infine, in contemporanea con l’impegno del Pisa, Sampdoria-Mantova e Catanzaro-Sudtirol.