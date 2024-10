Serie B, apre Spezia-Bari: i big-match e dove vederle le gare della 10a giornata in tv

Al "Picco" Longo sfida D'Angelo nell'anticipo di B: per i liguri la possibilità di agganciare il Pisa in testa. Esordio per Greco a Frosinone

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Si apre il sipario sulla 10a giornata della Serie B 2024-25. È il giorno di Spezia-Bari, sfida che potrebbe consentire alla squadra di D’Angelo di agganciare momentaneamente il Pisa in testa alla classifica. La formazione di Filippo Inzaghi avrà la possibilità di rispondere soltanto domenica, in casa di un Frosinone reduce dal cambio di guida tecnica. Qui di seguito tutto ciò che c’è da sapere sul prossimo turno del campionato cadetto.

Serie B, dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming

Tutte le partite della Serie BKT 2024-25, anche in occasione di questo decimo turno, saranno trasmesse in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Ciò vi consentirà di vedere il campionato cadetto comodamente in tv.

Il servizio streaming sarà attivo sul portale ufficiale di DAZN e tramite l’applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, inserendo i dati del vostro abbonamento, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi i 90 minuti.

Per coloro che non sono abbonati alla piattaforma, è possibile seguire Rai Radio Uno per rimanere aggiornati in tempo reale su risultato e azioni salienti dei vari incontri in programma nel weekend, con un occhio ai canali social ufficiali dei club interessati. Gli highlights delle partite saranno disponibili su YouTube, sul canale di DAZN.

Serie B, il programma completo della 10a giornata

Il programma della 10a giornata di Serie B si apre con Spezia-Bari. Scontro affascinante al “Picco”, dove si affrontano la seconda forza del campionato e una squadra in cerca della terza vittoria stagionale, dopo sette risultati utili consecutivi. Archiviate le prime due sconfitte con Juve Stabia e Modena, i galletti hanno inanellato due successi e cinque pareggi sotto la gestione Longo, tenendo la porta inviolata contro Sampdoria, Mantova e Frosinone.

I bianconeri, dal canto loro, sono imbattuti, come testimoniano le cinque vittorie e i quattro segni “x” collezionati finora. Ghiotta chance per mettere pressione al Pisa di Filippo Inzaghi, capolista che vanta attualmente tre lunghezze di vantaggio e sarà impegnata sull’ostico campo di Frosinone, contro una compagine che ha appena salutato Vincenzo Vivarini. Esordio sulla panchina ciociara per l’ex Roma Leandro Greco, promosso dalla Primavera.

Sabato, riflettori puntati su Cesena-Brescia, partita che promette grande spettacolo per il modo di giocare delle due squadre. La Juve Stabia proverà a riscattarsi al “San Vito – Marulla” di Cosenza, mentre la nuova Cremonese di Corini va a caccia di conferme contro la Salernitana di Giovanni Martusciello. Test importante anche per il Palermo di Alessio Dionisi, che si gioca tanto con la Reggiana al “Barbera”. Derby emiliano al “Mapei Stadium”, con il Sassuolo che ospita il Modena su un campo che si preannuncia pesante causa maltempo.

La domenica di calcio, oltre a Frosinone-Pisa, proporrà Sampdoria-Mantova e Catanzaro-Sudtirol. I blucerchiati, allenati da Sottil, devono vincere per agganciare il treno playoff e dare continuità alla pirotecnica vittoria di Cesena, che ha restituito fiducia ed entusiasmo all’ambiente. Le aquile calabresi, invece, non perdono da tre partite, ma ora hanno necessariamente bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Ecco il programma completo della 10a giornata d Serie B:

Spezia-Bari (Venerdì ore 20.30)

Cesena-Brescia (Sabato ore 15)

Cosenza-Juve Stabia

Cremonese-Salernitana

Palermo-Reggiana

Sassuolo-Modena (Sabato ore 17.15)

Carrarese-Cittadella

Sampdoria-Mantova (Domenica ore 15)

Frosinone-Pisa

Catanzaro-Sudtirol

I big match della 10a giornata

Il primo big match del decimo turno è proprio Spezia-Bari, che potrebbe confrontarsi anche con il maltempo che si sta abbattendo in queste ore su Emilia-Romagna e Liguria. Due squadre importanti, due piazze che vogliono calcare ben altri palcoscenici, nonostante due partenze differenti.

Al “Manuzzi”, il Cesena ha subito la possibilità di riscattare il ko con la Sampdoria, contro un Brescia reduce dal pokerissimo incassato al “Rigamonti” contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Neroverdi che saranno impegnati sabato pomeriggio nel derby con il Modena, avversario scomodo e in grado di far giocare male i diretti avversari. Inizialmente, non è escluso possa essere una gara bloccata, ma occhio alle qualità degli elementi offensivi dei padroni di casa.

Domenica, tutti incollati alla tv per Frosinone-Pisa: ciociari affidati a Leandro Greco, dopo l’esonero di Vivarini, e in ritiro punitivo a Castel di Sangro, per ritrovare concentrazione e unità di intenti; dall’altra parte, un Pisa che viaggia a vele spiegate e vuole approfittare della situazione in casa gialloblù, per tenere a debita distanza lo Spezia e le altre concorrenti.

I big match della 10a giornata di Serie B: