Cosenza-Cesena, follie allo stadio: i tifosi calabresi fanno esplodere la protesta, lancio di razzi dall'esterno e match sospeso

Pochi minuti dopo l’inizio del match di serie B la gara viene subito sospesa per un lancio di razzi che proviene dall’esterno dello stadio: poi la scena si ripete qualche minuto dopo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Situazione surreale quella che hanno vissuto i giocatori di Cosenza e Cesena impegnati nell’ultima giornata di serie B. La formazione calabrese è già retrocessa in serie C e la reazione dei tifosi di casa ha dell’incredibile con il match che viene sospeso in due occasioni.

Il lancio di razzi

Nella storia del calcio le intemperanze dei tifosi allo stadio sono molto ben documentate ma quanto vissuto nei primi minuti di Cosenza-Cesana forse non ha precedenti. La partita infatti viene sospesa per una prima volta poco dopo l’inizio a causa di un lancio di razzi che però arrivano dall’esterno dello stadio. I tifosi di casa hanno deciso di protestare in questo modo per la retrocessione della squadra in LegaPro creando una situazione surreale all’interno del San Vito-Marulla. Una situazione che poi si è ripetuta dopo solo qualche minuto e che ha costretto ancora una volta il direttore di gara a sospendere il match.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosenza-Cesena: il racconto del match

Gli attacchi a Guarascio

E’ stata una settimana molto complicata quella vissuta dall’ambiente Cosenza e che forse si spinge anche più in là rispetto alla retrocessione avvenuta in questa stagione. Da anni infatti le ambizioni dei tifosi calabresi non fanno il paio con quanto viene realizzato in società e di conseguenza sul campo. Il presidente Eugenio Guarascio nel corso degli ultimi mesi è finito più volte nel mirino della sua stessa tifoseria. Il timore dei fan cosentini è quello di rischiare di sparire dal calcio che conta, il silenzio del numero 1 infatti spaventa e la prospettive che dopo la retrocessione, la situazione possa ulteriormente peggiorare rappresenta un motivo di grande tensione in città.