Cosmi disegna il suo Crotone: "Atteggiamento da cambiare"

A Crotone ha avuto inizio una nuova era, quella di Serse Cosmi, tornato su una panchina di Serie A ad oltre otto anni di distanza dall’ultima volta.

Il tecnico umbro ha preso il posto dell’esonerato Giovanni Stroppa, alla luce dei risultati negativi degli ‘Squali’ che stazionano all’ultimo posto della classifica con 12 punti, otto in meno rispetto alla zona salvezza.

Nella conferenza stampa di presentazione, Cosmi ha rafforzato le chance di permanenza nella massima categoria dei pitagorici, sottolineando come non manchi la qualità a questa rosa, bisognosa semmai di qualcosa di più dal punto di vista del carattere.

“Questa squadra non è spacciata. Non ha una qualità di gioco inferiore a quella delle squadre con cui deve competere. Pecca sotto l’aspetto caratteriale. Al primo allenamento ha parlato il solo Cordaz e non va bene. In campo la comunicazione è fondamentale e, a volte, se non si parla è perché è stata persa la fiducia nei propri mezzi. Voglio vedere determinazione e rabbia fin da subito”.

Primo impegno di certo per nulla agevole per Cosmi: al ‘Gewiss Stadium’ contro la lanciatissima Atalanta di Gasperini, con una novità rilevante nel gioco: “Ho ricevuto in eredità una squadra con una qualità di gioco importante, ma non ci sarà la costruzione della manovra dal basso come fatto finora. Con l’Atalanta non possiamo permettercelo”.

OMNISPORT | 03-03-2021 17:48