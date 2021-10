Costacurta: "A Napoli il miglior terzino d’Europa”, bufera sul web

29-10-2021 10:13

Solo 3 gol subiti dopo 10 giornate di campionato. È una statistica impressionante quella del Napoli di Luciano Spalletti, capolista in serie A insieme al Milan: nei principali campionati europei solo il Chelsea ha uno score identico a quello degli azzurri, ma i Blues hanno giocato una partita in meno.

Per molti il rendimento difensivo del Napoli è dovuto alla fiducia infusa nella squadra dal nuovo allenatore e dal nuovo modo di stare in campo degli azzurri, che si alzano in pressing o rinculano bassi a protezione della propria porta a seconda delle occasioni e dell’avversario.

Costacurta elogia il terzino del Napoli

Per Billy Costacurta, opinionista di Sky Sport, a fare la differenza è anche la qualità individuale dei difensori del Napoli. Nel pre-partita del match col Bologna, l’ex centrale del Milan e della Nazionale ha elogiato non solo il gigantesco Kalidou Koulibaly, ma anche un altro difensore azzurro.

“Il Napoli ha il miglior difensore centrale del mondo – ha dichiarato Costacurta riferendosi ovviamente a KK – e il miglior terzino basso d’Europa. Parlo di Di Lorenzo, chiaramente: secondo me in fase difensiva a destra non c’è nessuno come lui a livello europeo”.

La reazione dei tifosi sul web

I complimenti di Costacurta a Di Lorenzo hanno scatenato la reazione del web, soprattutto da parte dei tifosi delle altre squadre italiane. “Sta parlando dello stesso Di Lorenzo che mi fa imprecare ogni volta che gioca in Nazionale?”, domanda il milanista Claudio. “Ma se in finale agli Europei abbiamo preso gol perché si è perso Shaw”, ricorda Interista citando ancora le prove con l’Italia di Di Lorenzo.

“Dice ‘laterale basso più forte d’Europa’, ovviamente si sbaglia perché Calabria se lo fuma quando vuole”, ribadisce l’altro rossonero Tackleduro. “Imbarazzante Costacurta… Di Lorenzo giocatore normalissimo”, il commento di Marco.

“Come Costacurta era meglio di Maldini”, chiude Gohan con una stoccata.

