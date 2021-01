Covid, non solo Osimhen: due positivi nello Spezia

In giornata il Napoli, attraverso un comunicato, ha dichiarato la positività al Coronavirus di Victor Osimhen, rientrato recentemente da un infortunio: “La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”.

Il nigeriano però non è l’unico giocatore che nelle ultime ore ha riportato sintomi da Covid. Lo Spezia ha infatti evidenziato come sia Ricci che Acampora siano stati contagiati, impossibilitati così a scendere in campo nella prima gara del 2021. Entrambi, quindi, salteranno il match contro il Verona.

OMNISPORT | 01-01-2021 20:10