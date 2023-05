Cremonese, Ballardini amaro: "Così meritiamo la Serie B"

Il tecnico dei grigiorossi ha commentato il pesante 5-1 subito contro il Bologna

20-05-2023 18:41

Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha commentato amaro la sconfitta contro il Bologna. “Il Bologna è stato superiore in tutto e noi abbiamo fatto fatica in tutto. Ci ha dato una lezione di gioco, questo è quello che si è visto oggi, non sembravamo all’altezza del campionato”.

“Restare? La partita di oggi ha detto che probabilmente la Cremonese merita di retrocedere, per le altre cose non ci abbiamo mai pensato e ci penseremo più avanti. Ad oggi abbiamo fatto 18 partite e 17 punti, è difficile commentare una gara in cui non siamo mai stati in partita, in cui non ci è venuto bene nulla e questo non vuol dire che non si fa fatica perché corri tanto, male e a vuoto”.