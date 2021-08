Cremonese, Di Carmine non si tira indietro: “Qui per rimboccarmi le maniche e ripartire”

Dopo un’annata senza reti tra Verona e Crotone, Samuel Di Carmine ha deciso di rilanciarsi accettando la proposta della Cremonese di Pecchia.

Qui, agli ordini del tecnico laziale, la punta fiorentina si augura di ritrovare la brillantezza degli anni scorsi e, soprattutto, il feeling sottoporta.

“Sono qui grazie alla proprietà e al mister che mi hanno fatto capire quanto credessero in me. Non nego di aver riflettuto prima di accettare: lasciare la Serie A dopo aver fatto tanto per guadagnarsela non è facile. Ma nello stesso tempo sono felicissimo della mia scelta: sono qui per rimboccarmi le maniche e ripartire” ha dichiarato in sede di presentazione il classe 1988.

“Sono un centravanti, questo è evidente. Ad un certo punto qualcuno ha cominciato a dire che ero una seconda punta, ma non è così. Io amo essere un finalizzatore, vivo per il gol e il gol è il mio obiettivo. Credo che il gioco di mister Pecchia possa valorizzare la mia impronta” ha affermato convinto Di Carmine.

OMNISPORT | 25-08-2021 17:23