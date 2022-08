Cremonese: fatta per il ritorno di Carnesecchi

30-08-2022 09:33

È stato per tante settimane l’obiettivo di mercato principale della Lazio di Sarri, poi, per un motivo o per l’altro, non si è arrivati alla chiusura della trattativa.

A Bergamo il portiere dell’Under 21 italiana non trova spazio, chiuso da Musso che è titolare inamovibile. La notizia dell’ultim’ora è però quella che vede il portiere, tornare a Cremona.

Marco Carnesecchi infatti, avrebbe già svolto in gran segreto le visite mediche con il suo vecchio club, che nel frattempo ha trovato l’accordo con l’Atalanta per un nuovo prestito dell’estremo difensore, chiuso a Bergamo da Musso. Tra oggi e domani dovrebbe essere ufficiale il suo ritorno in grigiorosso.

