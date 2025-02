Criscitiello, foto con Sinner e outing su tifo per il Milan scatenano il web

Dopo il caso Parlato e il licenziamento in diretta del cronista, il direttore di Sportitalia finisce nuovamente nel mirino per uno scatto con Jannik

A Michele Criscitiello è bastato pubblicare uno scatto con Sinner per sollevare un polverone. È bufera sul direttore di Sportitalia, che in un commento ha confessato il suo tifo per il Milan scatenando l’ennesima polemica dopo il caso Parlato e il licenziamento in diretta tv del collaboratore partenopeo. Ma gli utenti più attenti hanno rimproverato il giornalista anche per alcune sue vecchie dichiarazioni per niente amorevoli sul tennis.

Criscitiello-Sinner: lo scatto delle polemiche

Il giornalista irpino ha droppato su Instagram uno scatto con Jannik Sinner, numero uno del ranking Atp sottolineandone la fede per il Milan. Non solo: Criscitiello ha anche fatto outing, rivelando in un commento al suo post di essere tifoso del club rossonero.

“Sì, sì, sempre detto. Da bambino ero milanista. Papà era milanista. I miei figli sono milanisti. Ciò non toglie che la prima squadra che ‘distruggo’ è il Milan”, ha scritto. C’è chi, come Italian Stickers, apprezza la rivelazione del direttore di Sportitalia: “Uno dei pochi giornalisti a fare outing sulla sua squadra del cuore, i tabù italiani che non capirò mai”. Mario, invece, punge su Facebook: “Prima tifa per l’Avellino, poi per l’Udinese e ora anche per il Milan. Quaranta squadre al mese”.

Sorridente con Sinner dopo l’attacco al tennis

In tanti sono andati a ripescare un video risalente a gennaio 2022, quando nel commentare la semifinale dell’Australian Open che Berrettini avrebbe dovuto giocare contro Nadal esclamò in diretta tv: “A noi non ce ne frega niente”. Per poi rincarare la dose sui precedenti tra i due tennisti: “Non lo so e manco me ne frega. Non me ne può fregar de meno”.

Quindi l’ironia sull’orario dell’incontro, fissato alle 5:00 del mattino. “Se mi sveglio mi riaddormento dopo tre secondi a vedere quella pallina che va avanti e indietro per sette ore”. L’uscita di Criscitiello indignò l’ex tennista Paolo Bertolucci, che si fece sentire attraverso un duro post su X: “La spocchia di un direttore, mancanza di rispetto verso campioni sportivi a livello mondiale. Vergogna!”.

Che polemiche sui social: Criscitiello nel mirino

Dopo il caso Parlato, Criscitiello continua ad alimentare il dibattito social, questa volta per la sua vicinanza al mondo del tennis da cui aveva preso apertamente le distanze. “Quando il tennis non fregava a nessuno e questo signore diceva ‘che me ne frega del tennis’: ora invece c’è Sinner e la corsa a farsi la foto” scrive Daniele su Facebook.

“Non gli piaceva il tennis e ora vuole come al solito salire sul carro” rincara Gabriele. “Hai sbagliato televisione e la poesia la fai altrove, via” chiosa Davide, riprendendo le parole rivolte dal giornalista a Manuel Parlato, quando è stato licenziato in diretta.