Criscitiello, la solidarietà di Cruciani: "Dai napoletani shitstorm e vittimismo". Palmeri chiede una pastiera

Il conduttore de La Zanzara si schiera col direttore di Sportitalia dopo il licenziamento in diretta del suo collaboratore: le parole sul Napoli e la richiesta di Tancredi.

Ci mancava solo la presa di posizione di Giuseppe Cruciani nella vicenda, diventata suo malgrado un “cold case” a livello giornalistico, del licenziamento in diretta di Manuel Parlato da parte di Michele Criscitiello nel corso di un collegamento su Sportitalia. Il giornalista di Radio 24ha sposato la causa del direttore dell’emittente, quasi consolando e rincuorando non il licenziato bensì lo stesso Criscitiello, vittima a suo dire di shitstorm e attacchi immotivati.

Criscitiello-Parlato: Cruciani bacchetta il Napoli

Intervenuto in diretta a Sportitalia, il conduttore de La Zanzara su Radio 24 ci ha scherzato su: “Benvenuti nel club delle shitstorm napoletane, io sono un esperto del vittimismo che viene da Napoli. La presa di posizione del Napoli? Esagerata“. Forse neanche Cruciani, che pure in varie circostanze è stato protagonista di vivaci confronti con giornalisti e tifosi del Napoli, avrebbe però licenziato in tronco un suo collaboratore, nel bel mezzo di una diretta: “Evidentemente si è sentito di proteggere un altro che lavorava per lui. Più trasparente di così, non si può. Non so se l’avrei fatto, ma Michele in un momento di trasparenza ha detto: qui non lavori più”.

Il finale “buonista”: “Parlato tornerà a Sportitalia”

Secondo Cruciani, Criscitiello ha agito d’impulso per tutelare un altro suo collaboratore, Tancredi Palmeri: “Una persona ha il potere di fare quello che ha fatto. Ma quando hai invitato Parlato ad andare a lavorare per Canale 21, cosa intendevi? Mica lo hai mandato a lavorare nella m… Mica intendevi questo? È stata un’uscita di cuore e di pancia”. Quindi una previsione “buonista”, che secondo il conduttore radiofonico potrebbe concludere dignitosamente la vicenda: “Sono convinto che Manuel Parlato tornerà a lavorare con Sportitalia”.

Palmeri reclama una pastiera: retroscena su Politano

Presente durante il collegamento con Cruciani lo stesso Tancredi Palmeri, che col suo discusso “cabaret” (parole di Criscitiello) sull’ingaggio di Okafor da parte del Napoli aveva innescato critiche e polemiche. Pure lui ha detto la sua sulla vicenda, reclamando una pastiera dal club azzurro. “Il Napoli e Lombardo (capo della comunicazione della società partenopea, ndr) mi devono una pastiera per lo Scudetto vinto. Quando Politano era vicino al prestito al Valencia gli chiesi di venire in onda, con una battuta mi disse di gradire la paella. Il Napoli lo multò di 20mila euro e chiamò me e Criscitiello: disse di non sapere di essere in onda. Com’è andata a finire? Che Politano – ha concluso Palmeri – rimase a Napoli, non andò più in prestito”.