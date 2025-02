Licenziamento live: Criscitiello si difende, arriva la nota dell'Ordine dei giornalisti campani

Dopo il licenziamento in diretta del corrispondente di Sportitalia da Napoli, il direttore spiega i motivi dell'ironia sul mercato azzurro ma è bufera

Non si placa la polemica che da ieri notte ha investito il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, reo di aver licenziato in diretta e a brutto muso il corrispondente da Napoli Manuel Parlato che aveva avanzato critiche (pacate) per l’eccessiva ironia manifestata dall’emittente in chiusura di mercato sui mancati colpi degli azzurri.

Virale il video del licenziamento in diretta

Il video che mostra Criscitiello rispondere in maniera sguaiata a Parlato, annunciandogli che non lavorerà più per Sportitalia, ha fatto il giro del web ed è diventato virale, scatenando migliaia di commenti da parte dei social.

La difesa di Criscitiello

Il direttore ha provato a spiegare i motivi del sarcasmo nei confronti della campagna acquisti del Napoli, ricordando che un trattamento analogo è stato riservato anche ad altri club e che pertanto non c’era alcun accanimento nei confronti dei partenopei: “Attacchiamo il Milan, l’Inter, facciamo ironia sia su tutti, anche su Napoli e Juventus. Se poi non volete capire, non capite, non è un problema nostro. Avete sentito ciò che abbiamo detto su Milan e Juventus? Abbiamo disintegrato il Milan e nessuno si è permesso di dire mezza parola contro di noi”.

“Il Milan andava massacrato e lo sanno pure loro. Se abbiamo massacrato il Napoli è perché andava fatto. Ma esuliamo il discorso da Antonio Conte che è un fenomeno. Noi tifiamo per Conte affinché vinca lo Scudetto perché se lo merita. Ma se il Napoli fa un mercato sbagliato, lo diciamo con ironia o senza ironia. Dovevi prendere Garnacho, delle alternative vere a Kvaratskhelia. Bisogna accettare le critiche”.

La nota dell’ordine dei giornalisti della Campania

Sulla vicenda è intervenuto anche Ottavio Lucarelli, presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania, con una nota che recita: “Un giornalista di origine irpina, iscritto all’Ordine della Lombardia e conduttore di un’emittente sportiva nazionale, ha diffamato Canale 21 e “licenziato” in diretta il collaboratore di tale emittente nazionale Manuel Parlato. Fatti di una gravità inaudita che vedono l’Ordine dei Giornalisti della Campania non solo solidale e al fianco di Canale 21 e Manuel Parlato, ma pronto a inviare un esposto disciplinare all’Ordine lombardo.

Non sono accettabili sia l’atteggiamento denigratorio nei confronti dell’emittente Canale 21 sia la frase rivolta a Parlato che offende il nostro collega e limita la libertà di espressione del giornalista per una sua difesa d’ufficio dei napoletani. Tutti elementi deontologicamente molto gravi e inaccettabili in un paese democratico”.