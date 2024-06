Sportitalia, Tancredi Palmeri si scontra con un tifoso inglese: "Non fossi stato in diretta l'avrei inseguito"

Singolare incidente durante un collegamento da Parma per il Festival della Serie A: momenti surreali in onda, con l'inviato che ha poi chiarito l'accaduto sui social.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Singolare incidente nel corso della puntata di venerdì 7 giugno di Sportitalia Mercato, la trasmissione serale dell’emittente tv diretta da Michele Criscitiello. Un clamoroso fuori programma ha avuto per protagonista il giornalista Tancredi Palmeri, in collegamento da Parma per il Festival della Serie A. L’inviato è venuto a contatto con un turista inglese evidentemente distratto, che non si è accorto della diretta.

Sportitalia, l’incidente in diretta col tifoso inglese

Mentre Palmeri era in collegamento con lo studio, un passante intento ad armeggiare col suo smartphone è finito prima nell’inquadratura e poi tra i fili della telecamera, facendola rovinare al suolo. Ci sono stati poi momenti concitati, con un vivace scambio di opinioni tra il giornalista e il turista. In studio, intanto, si è andati avanti tra espressioni blasfeme, risate incontrollate e le battutine del direttore Criscitiello, che invitava Palmeri a farsi giustizia. Tutto documentato nel Tweet postato dalla stessa emittente su X, titolato pomposamente: “Aggressione in diretta a Tancredi Palmeri”.

Tancredi Palmeri: “Fucking idiot, l’avrei inseguito”

Lo stesso giornalista, come si può notare osservando le immagini, ha bollato l’ignaro turista come un “fucking idiot”. E ha poi aggiunto: “Peccato fossi in diretta, altrimenti l’avrei inseguito”. “Se vuoi possiamo chiudere il collegamento e vai”, gli ha risposto il direttore da studio. Ma a quel punto Palmeri è giunto a più miti pretese. L’incidente, nel frattempo, in breve è diventato virale, sull’etere e soprattutto sul web. In tanti hanno commentato l’accaduto, molti per esprimere solidarietà al giornalista di Sportitalia, molti invece per solidarizzare…col turista inglese. A proposito: ma era davvero distratto dal telefonino, o faceva finta?

Il post del giornalista per tranquillizzare sul suo conto

Successivamente Palmeri ha pubblicato un altro post in cui ha chiarito di star bene, direttamente da una tavolata comprendente altri volti noti del giornalismo sportivo: da Monica Bertini e Riccardo Trevisani di Sport Mediaset a Chiara Icardi di Radio Tv Serie A, per finire a Gianluigi Bagnulo di Sky. “Siccome molti sono preoccupati per la mia incolumità, e molti altri stanno godendo per l’aggressione subìta in diretta dal fucking idiot inglese, volevo rassicurare tutti: tutto a posto“, le parole di Palmeri a corredo dell’immagine pubblicata sui social.

Le “indagini” di Palmeri: c’è una complice del sabotatore

Sulla questione Palmeri è tornato anche nella successiva mattinata, dopo aver evidentemente “indagato” sull’accaduto e suggerendo in qualche modo una premeditazione del singolare incidente, individuando addirittura una complice: “Peraltro la ragazza che stava con lui – e che lui raggiunge dopo correndo – si vede passando dietro che guarda ridendo la telecamera, sapendo quello che sta per succedere. E infatti mica lo avvisa”. Insomma, forse era stato tutto organizzato prima. E ci sono andati di mezzo Palmeri e il suo collegamento in diretta.