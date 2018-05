Criscito: "L'Inter mi offriva il doppio del Genoa"

Durante un'intervista a 'Il Secolo XXI', Domenico Criscito ha voluto chiarire le ragioni del suo ritorno a Genova: "E' stata una scelta di vita, ho incontrato il presidente Preziosi a dicembre e ci siamo accordati in dieci minuti. C'era la possibilità di tornare già a giugno ma poi arrivò Mancini e mi chiese di restare da capitano". Sulle tracce del terzino classe '86 era in pressing anche l'Inter, come conferma l'ex Zenit: "Si, l'Inter mi offriva il doppio e lo Zenit ancora di più ma qui mi sento a casa, ho anche ritrovato la Nazionale".

Durante la sua esperienza in Russia, Criscito ha giocato 223 partite, conquistando due campionati russi nelle stagioni 2011/121 e 2014/15, due supercoppe di Russia nel 2015 e 2016 ed una Coppa di Russia nella stagione 2015/2016.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 08:10