Crisi Bayern, il ko di Magonza compromette la Bundesliga

La squadra di Tuchel spreca il vantaggio firmato da Mané: il Borussia Dortmund mette la freccia.

22-04-2023 19:57

Altra battuta d’arresto del Bayern Monaco, che dopo la sosta ha fornito prestazioni altalenanti e questo, complice lo spogliatoio traballante, mette in discussione la riconferma in Bundesliga.

La squadra di Tomas Tuchel perde 3-1 in casa Mainz, dopo aver ritrovato il gol di Mané, una delle delusioni stagionali, invero condizionata da un lungo infortunio che lo ha escluso dal Mondiale in Qatar: il senegalese però non basta, perché Aiorque, Barreiro e Martin dopo l’ora di gioco tracimano; sono quattro, inclusa la sfida contro il Manchester City di Champions League, le partite senza vittoria per i bavaresi, e questo non avveniva dal 2018.

In caso di vittoria sull’Eintracht Francoforte, il Borussia Dortmund sorpasserà i rivali di sempre, nonostante la sconfitta nello scontro diretto al debutto di Tuchel, che ha commentato così al 90′: “Non so l’impatto che questa sconfitta avrà, fatichiamo a vincere le partite. Quando le cose vanno male, facciamo fatica a reagire; è mancata la determinazione per segnare la seconda rete, ci sono problemi evidenti”.