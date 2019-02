Crisi Inter, Paolo Bonolis si scaglia contro Wanda Nara

Il popolare conduttore televisivo Paolo Bonolis, tifoso vip dell'Inter, ai microfoni di RMC Sport ha attaccato duramente Wanda Nara, che indica come una delle cause della crisi che sta attraversando la squadra nerazzurra in questo primo scorcio di 2019.

"I problemi sono arrivati ad un certo punto, si doveva risolvere a gennaio. Forse si potevano risolvere i problemi vendendo Wanda Nara, che ha creato molti problemi nell’ambiente", è la dichiarazione velenosa di Bonolis, che fa riferimento al lungo tira e molla per il rinnovo del contratto da parte della moglie-agente di Mauro Icardi.

Sui problemi in campo del Biscione: "È stato fatto un mercato importante, credo che siano mancati un paio di elementi fondamentali su cui Spalletti non può contare, come un regista puro che permetta a Brozovic di rubare palloni, e un uomo di fantasia che non ha. Spalletti è un ottimo allenatore che si è ritrovato con una serie di problemi che non pensava di avere, come con Nainggolan e Perisic, ma anche le pressioni mediatiche di Wanda Nara, l’infortunio di Vrsaljko e la trattativa sfumata con Modric. Ora sta cercando di rimettere in piedi una situazione. Propone lo stesso mantra calcistico, servirebbe un uomo di fantasia, che spiazzi le intensioni difensive degli avversari".

"Serve poi un regista. Se risolvono questi due problemi, ha una rosa ottima. In questo campionato, Spalletti dovrà trovare una soluzione e motivazioni. Basta che non vengano rovinate dalle intemperanze mediatiche della signora Icardi".

La stessa Wanda nella giornata di martedì ha difeso a spada tratta il marito, che è entrato in polemica con i tifosi che hanno fischiato durante il match contro il Bologna: "Ci sono capitani che si mostrano orgogliosi quando vincono, che abbandonano prima la barca. Sono pochi quelli che restano nei momenti duri, quando molti credono che si sta per affondare. Tu sei uno di quelli che lotta finché non si risale a galla", è il post della show girl su Twitter.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 16:55