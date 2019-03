Crisi Inter, parole sorprendenti di Marotta su Spalletti

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marottasi è schierato dalla parte di Luciano Spalletti dopo l’eliminazione del club nerazzurro dall’Europa League. L’amministratore delegato dell’Inter, intervenuto a margine di un convegno sulle seconde squadre, ha provato a pensare positivo nonostante il momento ed ha scagionato il mister toscano: “L’allenatore non c’entra nulla, nel senso che le difficoltà nascono oggettivamente a prescindere dal nome del tecnico. Spalletti sta conducendo la squadra nel migliore dei modi, e con lui dobbiamo arrivare a questo traguardo importante”.

“L’eliminazione dall’Europa? Registriamo questa amarezza, questa sconfitta e non voglio l’alibi della mancanza di giocatori, anche se in realtà ne mancavano nove. Non è poco per una rosa di 23 elementi, ma bisogna registrare questa sconfitta che ci fa male. Dobbiamo trarne il giusto insegnamento e guardare al futuro che si chiama Milan: ora bisognerà tirar fuori ancora di più l’orgoglio e il senso di appartenenza che sono elementi indispensabili per raggiungere gli obiettivi”.

All’Inter non resta che la corsa per la qualificazione in Champions: “Considero l’Inter in una fase di crescita societaria, l’obiettivo deve essere assolutamente il quarto posto che non è facile raggiungere perché ci sono avversari di livello. Siamo in grado di centrarlo, e già domenica sarà una partita importante, ma non decisiva. Come dicevo prima, è una gara nella quale dovremo dimostrare le nostre qualità”.

Poi è tornato sul caso Mauro Icardi: l’ex capitano non si allena da più di un mese e non accenna tornare, neanche in un momento di così grande difficoltà. “Novità non ce ne sono, non c’è niente da aggiungere. Io sono sempre ottimista perché penso che il buonsenso prevalga sempre e di conseguenza si possa arrivare ad essere soddisfatti. Più avanti”.

