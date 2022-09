20-09-2022 18:40

Una guerra di tutti contro tutti. La crisi della Juventus sembra andare oltre l’aspetto sportivo per arrivare anche a quello personale. Se negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un possibile addio di Massimiliano Allegri, dopo il ko di Monza non si è salvato nessuno. Nel corso degli ultimi giorni sono finiti tutti nel mirino dei tifosi bianconeri che vogliono una soluzione immediata per uscire da questo momento di crisi.

Leonardo Bonucci finisce nel mirino

A finire ora al centro della polemica è Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus anche dopo il ko in Brianza ci aveva messo la faccia parlando di questo momento di difficoltà e dimostrando di subire anche lui quanto sta succedendo sul campo. Il numero 19 è sempre stato uno dei leader dello spogliatoio bianconero e dopo l’addio di Chiellini sulle sue spalle pesano ancora maggiori responsabilità.

Bonucci, l’accusa degli Ultras: Mai stato un leader

Ora a scagliarsi contro il giocatore bianconero arrivano gli esponenti delle curve con un comunicato firmato “Viking Drughi e Nord-Est”, che ci va duro contro Bonucci: “Non è mai stato un leader e come lui gli altri che lo assecondano. In questo momento particolare chiunque ne abbia voglia, a turno, si erge a intendere, a capo, a leader e a responsabile senza che abbia il carisma e nemmeno il riconoscimento della gente. Portare dei giocatori professionisti come vittime sacrificare a guardare la curva mentre li fischiano e insultando credo una legittimazione della contestazione è semplicemente assurdo”.

Ultras contro Bonucci: la reazione dei social

Sui social il comunicato degli ultras bianconeri sembra colpire nel segno di una tifoseria che in questo momento sembra divisa e confusa. Fabri si schiera dalla parte dei gruppi organizzati: “Il riassunto è che i panni sporchi si lavano in casa. Mi spiace veramente per Bonucci ma hanno ragione loro questa volta”. Di idea diversa invece Riccardo: “Bonucci e Danili sono gli unici che ci mettono faccia e cuore. Vadano a lavorare e tifare in curva piuttosto che criticare Leo”. Mentre Giorgio scrive: “Quindi per loro i giocatori non hanno alcuna colpa. Tranne Bonucci. Ormai siamo al chiunque dice qualunque cosa”.