Juve, la decisione di Arthur condanna Allegri e spaventa i tifosi

20-09-2022 17:06

Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa circa il futuro incerto di Arthur a Liverpool con un possibile rientro anticipato in bianconero, il centrocampista brasiliano alla corte di Jürgen Klopp in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus torna a far discutere di sé e fa interrogare i tifosi della Vecchia Signora che, sui social, non nascondono i propri timori e colgono l’ennesima occasione di questo periodo nero per lanciare ulteriori critiche a Massimiliano Allegri.

Arthur esordisce con l’U21 del Liverpool

Il motivo della bagarre abbattutasi via social sui Allegri, questa volta è da ricercare nella scelta di Arthur di ripartire dall’Under 21 dei Reds. Una decisione obbligata, dettata da una condizione fisica ancora lungi dall’essere quella ottimale e che, quindi, come normalmente accade quando c’è bisogno di recuperare e giocare, ha spinto il brasiliano a “scendere” tra i giovani per ritrovare smalto e mettere minuti nelle gambe.

Arthur fuori forma

Minuti che, tra l’altro, fino a questo punto della sua avventura in Inghilterra, Arthur non è ancora riuscito a macinare, visto che con la prima squadra del Liverpool non ha ancora esordito in Premier League e ha all’attivo appena 13′ minuti, quelli nella disfatta dei Reds al Diego Armando Maradona contro il Napoli, nel 4-1 con cui gli azzurri hanno inaugurato questa edizione della Champions League.

Esordio con l’U21 per Arthur

Da qui, Arthur ha chiesto e ottenuto di poter giocare con l’U21 del Liverpool e tentare di accelerare il processo per rimettersi in forma. Una decisione che Klopp ha avallato e che, già il week-end appena passato, ha visto il brasiliano disputare i suoi primi 90′ interi in suolo d’Oltremanica nella sfida che i giovani dei Reds hanno fatto propria superando 1-0 il Leicester.

Juve, i tifosi temono il ritorno di Arthur

Rimbalzata sugli organi di informazione e sui social del nostro Paese, la notizia ha impiegato davvero poco per scatenare la reazione dei tifosi juventini. Tanti quelli che temono nel mancato riscatto del Liverpool e prevedono il ritorno a Torino di Arthur. Qualcuno scrive: “Giugno 2023: UFFICIALE-Arthur non riscattato, torna alla Juve” e anche: “Questo lo rispediscono al mittente…“, “C’è il rischio che questo bidone ce lo rimandano indietro”. Tantissimi quelli che mettono nel mirino Cassano e Adani, grandi estimatori di Arthur.

Arthur in U21, tifosi contro Allegri

Non manca chi ci scherza su: “Io lo farei partire direttamente dagli esordienti per essere generoso” e chi trova il pretesto per attaccare Allegri: “Se non è in forma atletica efficiente è soltanto a causa di Allegri e il suo staff”, “Di certo l’under 21 del Liverpool è più forte della Juve di Allegri“, “Guarda caso i giocatori ex Juve hanno sempre problemi di condizione nella nuove squadre…due domande me le farei…”, “Quando sei passato dai duri allenamenti del mago del gabbione“.