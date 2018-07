Cristiano Ronaldo alla Juve: Evra lo festeggia a modo suo

La Juventus ha lasciato il segno nel cuore di Patrice Evra. Dopo tre stagioni in bianconero il difensore francese continua a tifare per la Vecchia signora, e con l’arrivo di Cristiano Ronaldo si è letteralmente scatenato, pubblicando un video sul proprio profilo Instagram dove dà qualche consiglio a CR7.

D’altronde i due sono stati compagni di squadra al Manchester United, dove hanno giocato insieme per tre stagioni, vincendo tre campionati e una Champions League. Ricordi indelebili per un sentimentale come Evra, che ha voluto salutare a modo suo il fenomeno portoghese.

Il tutto in modo non banale, ma con una base musicale a fare da sottofondo. Evra si lancia in un’interpretazione di “Con te partirò”, il brano diventato famosissimo in tutto il mondo grazie alla voce di Andrea Bocelli.

Evra canta: “Con te vinceròòòòò, juventini ce l’avete voi il giocatore più forte del mondo e si chiama Cristiano Ronaldo“.

Poi i consigli: “Non ti ho detto due cose importanti dopo la nostra chiamata: pensa ad andare veloce, ma dopo la partita di Villar Perosa devi scappare fratello, entro meta (dal portoghese: in porta). Lo so lo so Roni che hai vinto cinque palloni d’oro, però alla Juve si lavora così“.

Un messaggio per caricare CR7, invitarlo a non abbassare la guardia e dare il massimo per portare nuovi trofei nella bacheca bianconera.

Evra fa riferimento anche alla partita di Villar Perosa, la tradizionale amichevole estiva “in famiglia” che la Juventus gioca ogni estate. Quest’anno si terrà domenica 12 agosto, ma l’evento avrà un sapore particolare. Il test infatti sarà la prima partita di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. I tifosi non vogliono perdersi questa occasione, e hanno già acquistato i 5.000 biglietti a disposizione. Chissà se ci sarà anche Evra.

