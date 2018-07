Cristiano Ronaldo, c'è un comunicato ufficiale della Juventus

Un comunicato ufficiale della Juventus spazza via gli ultimi dubbi sull'affare che ormai si sta concretizzando sull'asse Madrid-Torino. In borsa le azioni del club bianconero, sull'onda dell'entusiasmo per l'arrivo di Cristiano Ronaldo, si sono impennate con un +11%.

Questa la nota della società torinese: "Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa, Juventus Football Club S.p.A. precisa che durante la Campagna Trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge".

Media spagnoli e italiani danno per certo l'affare. Dello stesso parere sono i bookmakers: la prova è la parabola discendente sulle quote del trasferimento di CR7 in bianconero, dato a circa 10 volte la posta fino a tre giorni fa e venerdì arrivato a 1,36. E per alcune agenzie di scommesse è arrivato addirittura lo stop alle puntate: la quota sarebbe andata così in basso che non sarebbe più conveniente giocarla. Come dire, il colpo è ormai certo.

Per una leggenda che arriva, una leggenda che se ne va. Gianluigi Buffon nelle prossime ore sarà ufficializzato come nuovo portiere del Paris Saint Germain. L'ex numero uno azzurro, che ha salutato la Juventus da pochi giorni dopo 17 stagioni in bianconero, ha superato le visite mediche organizzate all'ospedale americano di Neuilly, non lontano dall'Arco di Trionfo, a Parigi. Lunedì sarà presentato alla stampa: guadagnerà 4 milioni di euro a stagione. Intanto l'estremo difensore di Carrara ha raggiunto la sede del Psg in 53 avenue Emile Zola a Boulogne-Billancourt per mettere la firma sul contratto da un anno con opzione fino al 2020.

Buffon sarà presentato come una vera e propria stella, al pari di Neymar: la Tour Eiffel verrà illuminata a festa con i colori societari come accadde un anno fa per l'acquisto della punta brasiliana. Sarà inoltre proiettata una gigantografia del portiere, che prenderà il posto di Areola, in uscita, alcuni sussurrano, in direzione Roma.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 16:40