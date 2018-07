Cristiano Ronaldo, ecco dove potrebbe prendere casa a Torino

Cristiano Ronaldo-Juventus: l’annuncio dell’ingaggio sarebbe ormai questione di ore.

È già partito il toto-casa, per tirare a indovinare quale potrebbe essere il quartiere torinese dove il campione deciderà di trasferirsi: tra i papabili indirizzi, Strada Revigliasco sulla collina di Moncalieri, Palazzo San Carlo in piazza Cln, via Lagrange verso via Giolitti, via della Rocca, vicino a piazza Maria Teresa, via Legnano e la collina dietro la Gran Madre, verso Monte dei Cappuccini e Parco Europa.

Le alture sono state per lungo tempo preferite dai grandi campioni della Vecchia Signora per stabilire la loro residenza, basti pensare a Del Piero, ma da un paio di stagioni i calciatori scelgono più volentieri il centro e in particolare via Alfieri, dove al civico 6 si sono stabiliti i bianconeri Asamoah e Sandro ed i granata Martínez e Benassi, preceduti dai “colleghi” Llorente, Immobile, Ventura, Pereyra ed Evra.

CR7, quindi, potrebbe avere diversi vicini “suoi pari”, di solito seguiti nella ricerca di alloggi faraonici dalle agenzie Studio Torino e Logo Immobiliare. Ed oltre ai compagni di squadra, potrebbe diventare dirimpettaio di Pininfarina o della famiglia Lavazza.

Secondo i bene informati, però, il pallone d’oro avrebbe già preso un appuntamento per visionare una megavilla da 1700 mq con parco da 44.000 mq in collina, in passato abitata da Zizou e Cannavaro.

VIRGILIO SPORT | 06-07-2018 09:39