Mentre le foto di un glorioso Cristiano Ronaldo d’Arabia trionfano sui media internazionali, in Spagna c’è chi si interroga sull’autenticità della solidità della sua relazione con Georgina Rodriguez, sua compagna da tempo e vicina a CR7 negli affari e nella gestione familiare. A insinuare che qualcosa tra loro, di sentimentale ma anche di natura professionale, sia rotto in modo irreparabile è stata l’emittente televisiva Telecinco.

Georgina e Cristiano Ronaldo in crisi: l’indiscrezione

Un’indiscrezione rilanciata da altri media iberici e anche in Italia, dato il clamore e la coincidenza della presunta crisi con il trasferimento in Arabia del campione lusitano, dopo un Mondiale in Qatar che ha riservato amarezza, critiche e un evidente miscuglio di narcisismo e sofferenza sia in Cristiano sia nell’ambiente portoghese per quanto accaduto. Una autentica implosione, seguita a quella nel Manchester Utd.

Dicevamo che secondo Telecinco, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo starebbero attraversando una delle loro peggiori crisi: il matrimonio tra l’influencer e modella e il calciatore portoghese, Pallone d’Oro e rivale di Leo Messi sarebbe in discussione nonostante l’immagine serena e stabile che appare sui social.

Il legame commerciale e d’affari tra Cristiano e Georgina

Contratti pubblicitari e altri impegni professionali condivisi, sarebbero le ragioni che tengono in piedi la premiata ditta Rodriguez-Cristiano Ronaldo che si mostrerebbero insieme per la famiglia, ovvero i figli, e per rispettare anche accordi, contratti e quell’immagine pubblica edificata negli anni e che ha fatto del loro stare insieme una fonte di successo anche imprenditoriale.

Insomma il brand unito vale troppo, per metterlo in discussione, secondo le fonti che avrebbero informato Telecinco.

Anche se Georgina mostra le immagini dal volo che porta la sua famiglia in Arabia, anche se vivranno nel lusso, anche se questo è l’ultimo atto per il campione lusitano vi sarebbero delle ragioni che hanno ampliato e approfondito gli attriti, ben oltre i social.

I motivi della crisi e dell’unione

Una notizia che arriva dopo il dramma del piccolo Angel, che Ronaldo ha spiegato e approfondito con estrema delicatezza e sofferenza nella celebre intervista-fiume concessa all’amico giornalista del Sun che ha scardinato gli equilibri tra il campione e Manchester Utd.

Una famiglia che hanno sempre difeso entrambi, un clan unito e fondato sulla difesa reciproca, com’è stato in campo e anche fuori: Georgina, sempre presente, è stata anche la voce dell’insofferenza, l’interpretazione dei contrasti e delle parti per il suo compagno. E ha rappresentato un punto fermo per i loro figli, indistintamente.

