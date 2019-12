Cristiano Ronaldo, nuovo premio e rivelazione sul super gol alla Sampdoria

Il mese di dicembre è stato pieno di soddisfazioni per Cristiano Ronaldo. A segno per cinque partite consecutive tra campionato e Champions League, traguardo che il portoghese non aveva ancora raggiunto con la maglia della Juventus, il numero 7 più famoso del mondo ha chiuso l’anno solare con l’ennesimo premio individuale della propria carriera da record. Ronaldo si è infatti aggiudicato il premio di Giocatore dell’Anno ai Globe Soccer Awards di Dubai.

Per Ronaldo si tratta della sesta affermazione in questo premio, che lo vede vincere il titolo di miglior giocatore dell’anno ininterrottamente dal 2016 e poi in precedenza nel 2011 e nel 2014. Non poteva esserci occasione migliore per dimenticare la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, che ha chiuso il 2019 della Juventus e che ha segnato il primo ko subito da Ronaldo in una finale dall’ormai lontano 2014, nella Supercoppa di Spagna.

“Ringrazio la mia famiglia – il commento/ringraziamento di Ronaldo – La mia compagna, mio figlio Cristiano, i miei figli che mi aspettano a casa, il mio agente, miei parenti in Portogallo, i miei amici, i miei compagni della Juve e Del Portogallo. Dubai la amo e vengo ogni anno”.

Ronaldo è poi tornato sulla rete realizzata contro la Sampdoria, che ha fatto il giro del mondo e che lo stesso CR7 considera tra le più belle mai segnate in carriera: “È stato un gol fantastico. Ho segnato 700 gol, difficile dire quale sia stato il più bello, ma di testa forse è il migliore. Ho saltato 2,56, ma so che posso andare anche più in alto”.

Juventus protagonista a Dubai anche con un’altra delle proprie stelle, Miralem Pjanic, salito sul palco per ricevere un premio alla carriera. Lo stesso riconoscimento è andato all’ex Manchester United Ryan Giggs, ora ct del Galles. Tra gli altri premi, Jürgen Klopp del Liverpool è l’allenatore dell’anno, Joao Felix, già premiato dal Golden Boy di ‘Tuttosport’ come miglior Under 21 dell’anno, è stato premiato come giocatore rivelazione del 2019.

SPORTAL.IT | 29-12-2019 21:02