19-12-2022 13:35

In questo day after fa più rumore il suo silenzio che quel pianto disperato quando il suo Portogallo ha affondato con il suo capitano nel sogno, accarezzato eppure impossibile, di conquistare a Coppa del Mondo come fu per l’Europeo trascinata da un solo capitano, un uomo solo al comando della compagine dei migliori.

Ronaldo tace ai suoi 78 milioni di followers le sensazioni del momento, forse addirittura la frustrazione e la delusione che potrebbe avvertire a vedere le immagini di Messi che alza la Coppa.

L’Argentina e Messi campione: Ronaldo tace

Una Coppa Mondiale che l’Argentina ha conquistato con una tunica nera sulle spalle di Messi, il cui peso politico è troppo per evitare di soppesarne le conseguenze, nell’edizione più controversa di sempre per quel che concerne i diritti umani, la loro mancata considerazione addirittura la manifesta violazione che si è palesata durante gli incontri dell’Iran e la loro drammatica testimonianza.

Una Coppa che Messi ha guadagnato sul campo, a 35 anni, e che lo mette per tanti vicino all’inarrivabile Diego Armando Maradona. Nonostante la politica e certi poteri, che il Diez avrebbe certamente non condiviso.

Fino a questo momento (ma non è detto che ciò non venga smentito da un post), Ronaldo – che ha un seguito combinato di 780 milioni – è rimasto in silenzio sui social media. Non ha preso Instagram, Twitter o Facebook per commentare la finale o autorizzare un post sulla vittoria dell’Argentina che, per quanto scomoda, è pur sempre la nazione che ha arrestato la corsa della Francia al secondo titolo consecutivo.

Si è anche astenuto dal congratularsi pubblicamente con il suo rivale Messi, che alcuni opinionisti hanno già proiettato verso il Pallone d’Oro che, i questi anni, si è conteso proprio con il campione lusitano.

Fonte: ANSA

L’uscita di scena di Cristiano Ronaldo dal Mondiale

Un’uscita di scena, da questo Mondiale, molto amara quella di Cristiano che è stato sostenuto, foraggiato e anche esaltato da Georgina e dalle sorelle attraverso i loro post in contrasto con la linea adottata dal ct Fernando Santos. Il 37enne è entrato dalla panchina, contro il Marocco, per sostituire Ruben Neves all’inizio del secondo tempo, con il Portogallo in svantaggio per 1-0 dopo il vantaggio di Youssef En-Nesyri. Tuttavia, non è riuscito a ispirare una vera rivoluzione in campo e a ribaltare il risultato.

Ronaldo ha anche sprecato un’occasione nel finale dopo aver trafitto con un tiro di destro nelle mani del portiere Yassine Bounou, che è stata tra una serie di occasioni fallite del Portogallo. Non si è nascosto, Cristiano e ha mostrato il suo turbamento dopo la partita che ha segnato l’addio ai Mondiali suoi e del Portogallo: addirittura abbiamo intravisto le sue lacrime.

Fonte: ANSA

Messi il trascinatore, Ronaldo isolato

Dalla sua, invece, Messi non ha mostrato nulla di eclatante nell’esordio ma ha ha saputo ritrovarsi e trascinare l’Argentina del ct, Lionel Scaloni, verso una finale e una vittoria epica senza alcun timore e addirittura con una sfrontatezza che li ha portati oltre i risultati.

Ronaldo tace e lo fa senza curarsi dell’elogio continuo, assoluto, più che comprensibile dell’impresa di Messi: il suo ultimo post su Instagram risale alla scorsa settimana, l’ultimo tweet a 10 giorni fa e il suo ultimo post su Facebook ad otto giorni fa. Si concentra sul suo allenamento e sul suo futuro lontano dal Manchester Utd, CR7.

L’ultima delusione per i tifosi

Eppure questa epopea, l’essere l’uno in antagonismo all’altro, in una narrazione che si può costruire ma che riflette un vivere il calcio secondo stili e linee differenti, complementari non può chiudersi così, e neanche se fosse autentica l’assuefazione a un narcisismo senza ormai più regole. Passi per l’ex amico e allenatore Santos, per Messi e l’Argentina no. Sarebbe l’ultima delusione di questo Mondiale.

VIRGILIO SPORT