30-01-2023 12:13

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Comunicare e divertire sui social network è importante per la Lega Calcio, ma l’ironia (o il sarcasmo) non è sempre bene accetta, soprattutto se la propria squadra ha appena incassato 5 gol in casa da una formazione sulla carta nettamente inferiore. Questo racconta l’episodio della “manita” pubblicata dal profilo Twitter della Lega Calcio Serie A per annunciare la vittoria per 5-2 del Sassuolo in casa del Milan: il social media manager è stato costretto a cancellare il post dopo le proteste dei tifosi rossoneri.

Il crollo del Milan e la “manita” della Lega Calcio

È stato un vero e proprio incidente diplomatico quello causato dall’account Twitter della Lega Calcio Serie A attraverso il post che annunciava la vittoria del Sassuolo sul Milan per 5-2. Al fischio finale, la Lega ha pubblicato un tweet con le foto di Frattesi e Laurienté, due dei grandi protagonisti della vittoria dei neroverdi, accompagnata però da una didascalia piuttosto coraggiosa per alcuni, irriverente per altri.

“Cinquina del Sassuolo a San Siro!”, ha scritto il social media manager della Lega, accompagnando però la frase con l’immagine del palmo di una mano aperta, con le cinque dita in evidenza: l’emoticon della “manita”, insomma.

Milan, le proteste dei tifosi contro la Lega Calcio

Il post non è sfuggito ai tifosi del Milan, che hanno vigorosamente protestato con la Lega Calcio. “Vergognatevi e portate rispetto!”, scrive inviperito Herman. “Ormai con il Milan è come sparare sulla croce rossa. Squadra, dirigenza e proprietà che definire penosi è fare un complimento”, commenta rassegnato Robertinho. “Mamma mia come è finita la serie A…”, le parole di Mario.

Il post rimosso dalla Lega Calcio

Dopo le numerose proteste, tra cui quelle del giornalista Andrea Vianello, tifoso del Milan, che ha chiesto l’intervento del presidente di Lega Andrea De Siervo, il post è stato rimosso.

Ma anche questa scelta ha causato polemiche, stavolta provenienti da parte dei tifosi delle altre squadre, come Luisa: “Se Inter, Milan, Juve o Napoli avessero segnato 5 gol al Sassuolo o a un’altra piccola nessuno dice sarebbe lamentato dell’emojii – le parole della tifosa dell’Inter – ma visto che è successo il contrario la Lega Serie aAha dovuto cancellare questo post per le lamentele dei milanisti. È assurdo”.